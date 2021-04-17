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Teknoloji Elektrikli otomobiller için geliştirilen yeni kablosuz şarj sistemi 1 saatte yüzde 80 dolum sağlıyor
OTOMOBİL

Elektrikli otomobiller için geliştirilen yeni kablosuz şarj sistemi 1 saatte yüzde 80 dolum sağlıyor

Koreli üreticiler tarafından geliştirilen yeni bir elektrikli otomobil kablosuz şarj sistemi, yalnızca 1 saat içinde %80'lik dolum sağlıyor. Böylece zaman içinde elektrikli otomobiller için en büyük problemlerden biri olarak görülen şarj sorunu ortadan kalkabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Elektrikli otomobiller için geliştirilen yeni kablosuz şarj sistemi 1 saatte yüzde 80 dolum sağlıyor
Elektrikli otomobil

Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen soru genellikle şarj konusu oluyor. Her ne kadar dünya genelinde birçok farklı noktada şarj istasyonları bulunsa da henüz yeterli seviyede değil. Bir de bunun üstüne fosil yakıtlı otomobillerdeki gibi hızlı bir dolum gerçekleşmediğinde mevcut elektrikli otomobil sahipleri şarj için - uzunca bir süre - beklemek gerekiyor.

Elektrikli otomobillerin hızlı ve pratik şekilde şarj olabilmesi için bu sistemler üzerinde çalışılıyor.
Elektrikli otomobillerin hızlı ve pratik şekilde şarj olabilmesi için bu sistemler üzerinde çalışılıyor.

Tüm bunlara rağmen yeni nesil kablosuz şarj teknolojileriyle birlikte elektrikli otomobillerin hem daha kolay hem de daha hızlı şarj olması hedefleniyor. Koreli şirketler, toplamda 50 kW'a kadar güç aktarabilen yeni bir kablosuz şarj sistemini geliştiriyor. Böylece yalnızca 1 saatte yüzde 80 oranında bir dolum gerçekleşiyor. Ayrıca bununla birlikte otomobilleri bir sonraki istasyona götürmeyi sağlayacak olan dolum da 1 dakika içinde tamamlanıyor. Bu sayede 5 km yol kat edilebiliyor.

Kablosuz şarj nasıl gerçekleşiyor?

Geliştirilen yeni sistem, araca herhangi bir kablo bağlantısı yapmadan dolum sağlıyor. Otomobilin yalnızca şarj yüzeyinin üzerine gelip beklemesi yeterli. Bu da aslında az önce de bahsettiğimiz gibi hem pratiklik hem de hız kazandırıyor.

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