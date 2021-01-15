Ekonomi Yerli teknolojiyle dünyaya elektrikli araç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli teknolojiyle dünyaya elektrikli araç

Yerli teknolojiyle dünyaya elektrikli araç

Sabancı Holding-PPF Group ortaklığına geçen TEMSA, elektrikli otobüslerde kullandığı batarya paketlerini Adana’daki tesisinde üretmeye başladı. Dünyadaki elektrikli ulaşıma öncülük etmek için hedef büyüten şirket, 2025’e kadar ihraç ettiği otobüslerin yarısının elektrikli olmasını hedefliyor. İlk elektrikli otobüs ihracını İsveç’e yapan TEMSA’nın hedefinde şimdi de ABD var.

İbrahim Acar Yeni Şafak
Tolga Kaan Doğancıoğlu - Adem Alemdar
Tolga Kaan Doğancıoğlu - Adem Alemdar

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen hisse devriyle Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan TEMSA Ulaşım Araçları (TEMSA) yeni döneme ilişkin iddialı hedefler açıkladı. Hisse devri işlemleriyle birlikte, bankalarla da yeniden yapılandırma konusunda anlaşan TEMSA, geçtiğimiz Aralık’ta konkordatodan kendi rızasıyla çıktı. Sıkıntılı günleri geride bırakan TEMSA, yurt dışına ilk elektrikli araç ihracatına İsveç ile başladı. TEMSA’nın elektrikli araç vizyonu TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar ve TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu anlattı.

TEMSA BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

  • TEMSA’nın yeni teknolojiler alanında uzun yıllar öncesinden çalışmaya başladığını hatırlatan Adem Alemdar, elektrikli araçlar konusunda bugün birden fazla modeli seri üretime hazır hale getirmiş dünyadaki sayılı şirketlerden biri olduğunu ifade etti. Alemdar, “TEMSA’yı bugün bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli araçlarımız başta olmak üzere sektöre öncülük eden tüm teknolojileri Adana’daki tesisimizde kendi mühendislerimizle geliştiriyoruz” diye konuştu.

BATARYA PAKETLERİNİ ADANA’DA ÜRETİYORUZ

Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda pil ve batarya teknolojisinin her zaman sorgulandığını aktaran Alemdar, “Biz artık TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. Son olarak geçtiğimiz ay içinde yurt dışına ihraç ettiğimiz elektrikli araçlarımızda da kendi batarya tesisimizde geliştirip ürettiğimiz batarya paketlerimizi kullandık. Bu bizim için gurur verici” dedi.

  • TEMSA’nın büyüme stratejisinde sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına aldığını ifade eden Alemdar şunları kaydetti: “Bu iki konunun kesişiminde de zaten elektrikli araçları görüyoruz. Burada kendimize, teknolojimize çok güveniyoruz. İlk elektrikli araç ihracatımızı yaptığımız İsveç, gerçekten bu teknolojiye uzun yıllardır sahip ve bu konuda ciddi bir vizyon ortaya koymuş ülke. TEMSA olarak ilk ihracatımızı buraya yapmak gerçekten çok kıymetli. Bunun devamı ABD ile gelecek.”

İşbirliklerine açığız

TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar ve TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sunumlarının ardından sorularımızı cevaplandırdı. Alemdar, pil ve batarya teknolojisinin paylaşımı konusunda; önceliğin kendi ihtiyaçları olduğunu, sonrasında ise tüm işbirliklerine açık olduğunu söyledi. Alemdar, Adana’daki tesislerine yaptıkları yatırımların işbirlikleri için kendilerine fırsat sunduğunu ifade etti.

400 kilometre menzil

  • Batarya teknolojilerinin elektrikli araçların kalbi olduğunu ifade eden Tolga Kaan Doğancıoğlu, “TEMSA olarak geliştirdiğimiz araçlar en fazla 2 saatte şarj olabiliyor. Menzil konusu bataryanın büyüklüğüyle ilgili. Burada seri üretime hazır hale getirdiğimiz araçlarda 300-400 kilometre arasında menzil imkanı sunuyoruz" dedi.

Hedef bu yıl iş hacmini 2-3 kat büyütmek

Gelecek hedefleriyle ilgili de bilgiler paylaşan Tolga Kaan Doğancıoğlu, “2025 toplam otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlar tarafından karşılamayı hedefliyoruz. Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Elektrikli araçlarımızda ihracatın payının da yüzde 80’lere ulaşmasını öngörüyoruz. Kısa vadede bakacak olursak da bu yıl geçtiğimiz yılın 2-3 katı büyüklüğünde bir iş hacmine ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Raylı sistemlerde Skoda ile iş birliği

  • Skoda Transportation iş birliğiyle yeni ürünlerin de TEMSA tarafından üretilebileceğini sözlerine ekleyen Doğancıoğlu, “Kısa vadede troleybüs konusunda iş birliğimiz olabilir. Bunların üretimi için TEMSA’nın Adana’daki fabrikası da gerek altyapı gerek bilgi birikimi anlamında yeterli donanıma sahip. Tren ve tramvaylar da yine düzenli olarak takip ettiğimiz ürün alanları. Bunun yanında Skoda ile birlikte kamunun açtığı ihaleleri de yakından takip edeceğiz” dedi.
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