Xiaomi bu kez de elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor

Apple, elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan ilk büyük akıllı telefon üreticisi değil. Kaynaklar, Xiaomi'nin 'genel kitleye hitap edecek' yeni bir elektrikli otomobil planladığını söylüyor. Her ne kadar şu anda yeni nesil otomobile ilişkin pek bir detay bilinmiyor olsa da üretimin Çinli otomobil devi Great Wall'un fabrikasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Tahminler, resmi duyurunun gelecek hafta yapılabileceği yönünde.

Mantık gayet basit: Xiaomi, akıllı telefon pazarında güçlenirken bir yandan da otomobil pazarında varlık göstermek istiyor. Çinli Baidu, Geely'nin yardımıyla bir elektrikli araç yapma planlarını şimdiden açıkladı.

Otomotiv dünyasına giren teknoloji şirketleri şimdilik bir yenilik yapmış gibi görünüyor. Ancak birkaç yıl içinde nispeten standart hale gelecek gibi görünüyor. Xiaomi Kurucusu Lei Jun, şirketin donanım tasarımındaki deneyiminin büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyor.

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