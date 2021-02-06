Teknoloji Elon Musktan Starship itirafı Çok aptallık ettik
BİLİM

Elon Musk'tan Starship itirafı: Çok aptallık ettik

SpaceX'in Mars aracı Starship'in SN9 prototipi, 2 Şubat'taki uçuş testinde iniş yaparken patlamıştı. Twitter'da fırlatmaya ilişkin gelen bazı soruları yanıtlayan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uçuş testinde aptallık ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Elon Musk
Elon Musk

SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletindeki tesisinde yapılan uçuş testinde SN9, başarılı bir kalkış gerçekleştirmiş ve planlandığı gibi 12,5 kilometre irtifaya ulaşmıştı. Ancak inişe geçtikten sonra dönüş manevrasını yapamayan SN9, infilak etmişti.

Patlamanın ardından bazı incelemeler gerçekleştiren uzmanlar, SN9'daki Raptor adlı iki motordan birinin manevra sırasında çalışmadığını tespit etmişti. Bu durumun, SN9'un iniş sırasında yavaşlamamasına ve patlamasına neden olduğu anlaşılmıştı.

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Independent Türkçe'nin haberine göre Musk uçuş testiyle aynı günde Twitter'a ara verdiğini açıklasa da iki gün sonra sosyal medya platformuna geri döndü. SN9'un inişinde neden üç motor yerine iki motor kullanıldığını soran takipçisine "Çok aptallık ettik" dedi. Sonraki uçuş testinde farklı bir yöntem deneyeceklerini ekledi.

Başka bir tweet daha atan Musk, "Üç motor çalıştırmamak ve inişte iki motora ihtiyaç duyulduğu bilindiği halde birinciyi hemen kapatmamak aptalcaydı" ifadelerini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration - FAA) ise kazanın ardından Daily Mail'e şu açıklamayı yaptı:

  • FAA'in ticari uzay taşımacılığını düzenlemedeki en büyük önceliği, operasyonların anormallik yaşansa bile güvenli olmasını sağlamaktır. FAA, SpaceX'in Starship SN9 prototipinin iniş kazası soruşturmasını denetleyecek. Bu, insansız bir uçuş testi olmasına rağmen soruşturma, kazanın temel nedenini ve program geliştikçe güvenliği daha da artırmak için muhtemel fırsatları tespit edebilir.

SN9'un uçuş testinde yaşanan gecikme yüzünden Musk, daha önce FAA'i eleştirmiş ve "İnsanlık bu kurallarla asla Mars'a gidemez" demişti.

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