Enerji verimliliği için 5G önemli

Doğa dostu teknoloji üretimi ve kullanımı yani yeşil bilişim ülkelerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bilişim teknolojilerinin doğru şekilde kullanılması halinde de diğer endüstriler için de karbon emisyonunun yüzde 20 oranında azaltılabileceği tahmin ediliyor.

IoT CİHAZLARI KATKI SUNUYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen programa BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katıldı. Karagözoğlu, teknolojinin enerji verimliliğine olan katkısına değindi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminden bahseden Karagözoğlu, “Güç sistemlerinde enerji verimliliği ve yeşil ağlar için radyo teknolojileri ve 5G’de giderek daha önemli hale geliyor. Buna hem ağ hem de cihaz için enerji tasarrufu sağlayan çözümleri de dahil edebiliriz. Otomosyon sistemleri, IoT cihazları ve SCADA sistemleri güç sistemlerinde enerji verimliğini artırılmasında büyük rol oynuyor. Bu sistemlerin 5G haberleşme teknolojileri ile birlikte uyum içinde çalışması oldukça önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

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