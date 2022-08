Engelleri aşan uygulamalar

Günlük yaşantımızın parçası olan teknoloji, engelli bireylerin hayatını da kolaylaştırıyor. Yol haritası çıkaranlar, yakındaki eşyayı haber verenler, sesli asistan gibi özellikler engellilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Birçok uygulama, gönüllüleri sürece dahil ederek sosyal fayda sağlıyor.

SOSYAL FAYDA VE FARKINDALIK

Engelli yakınlarının da öğrenecekleri Android ve iOS üzerinden indirilen, bazıları ücretli olan bu teknolojileri farklı dil seçenekleriyle, yurt dışında kullanabilirsiniz. Bu uygulamalara her gün yeni özellikler eklendiğini belirtmekte fayda var. Derlediğimiz bazı örnekleri yakından takip edince sizin de bazı şeylere bakış açınız değişecek.

BİRİLERİNİN GÖZLERİ OLABİLİRSİNİZ

Be My Eyes: Bu uygulama, engelli olmayan bireyleri sisteme dahil ederek benzerlerinden önemli ölçüde ayrılıyor. Gönüllüler, yardım talep eden görme engellilere yardım ediyor. Örneğin, su faturasını okuyamayan görme engelli birinin aramasını cevaplayarak talebini karşılayabiliyor. O an hangi gönüllü müsait ise, ihtiyaç sahibi ile konuşabiliyor. Bu diyalog sayesinde, toplumsal farkındalık oluşabiliyor. Farklı ülkelerde de kullanılan uygulamayı indirip, birkaç dakikalık görüşme ile onların günlük hayatını kolaylaştırabilirsiniz.

REKLAM

KAPALI ALANLARDAKİ ÇARPMALAR İÇİN

Sesli Adımlar: Görme ve işitme engelliler için geliştirilen uygulamayı, gitmek istediğiniz bölgenin haritasını çıkarıp, navigasyon özelliğiyle kullanabilirsiniz. Özellikle kapalı alanlarda, adımlarınızı yönlendirerek bir yere çarpmanızı engelliyor. Gelişmiş özellikleri, birçok kullanıcı tarafından uygulamanın tercih edilmesini sağlıyor.

BRAILLE ALFABESİNİ ÖĞRENEBİLİRSİN

P3 Mobile: Uygulama sayesinde, işitme engelliler video tabanlı aramalar yaparak birbiriyle konuşabiliyor. Ara yüzünün tamamen bu amaç için tasarlanmış olması birçok kişiye zaman kazandırıyor. Ücretli olarak kullanılan Learn Braille Alphabet ise Braille alfabesini kolayca öğrenmenizi sağlıyor. Özellikle engelli bireylerin aileleri tarafından sıkça kullanıldığını belirtmek gerekiyor. Uygulama, Android ve Apple cihazlarda problemsiz olarak kullanılabilir.

DUYMA KAYBI YAŞAYAN UNUTULMADI

uSound: Sistem, duyma kaybı yaşayanların kullandığı işitme cihazlarının birçok özelliğini bünyesinde barındırıyor. Herkesin ihtiyacına göre kişiselleştirerek işitme seviyesini ayarlayıp, filtreleyebiliyor. İşitme kaybı yaşayanların rahatlıkla kullanabilir. KNFB Reader ise yazılı belgeleri tek tuşla algılayıp, sesli dinleme moduna dönüştürüyor.