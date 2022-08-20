Apple’da hacker alarmı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ürettiği iPhone, iPad ve iMac’ler için ‘hacker’ların (bilgisayar korsanı) tüm kontrolü ele geçirmesine izin verebilecek ciddi bir güvenlik riski konusunda uyarıda bulundu. Şirket tarafından yapılan iki güvenlik duyurusu, bilgisayar korsanlarının cihazları tamamen ele geçirme tehlikesinin olduğunu ortaya koydu. Alarma geçen şirket, kullanıcıları riske atan 35 kusuru düzeltmek için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Teknoloji devi, kullanıcıların bir an önce cihazlarını güncellemelerini önerdi. Uzmanlar da bu şekilde banka hesaplarının da ele geçirilebileceğini söyledi.

‘Hızla güncelleyin’

Söz konusu güvenlik açığından etkilenebilecek cihazlar, iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modelleri, 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadler, tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modelleriyle MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarları olarak sıralandı. “SocialProof Security” güvenlik şirketinin CEO’su Rachel Tobac, özellikle kamuoyu önünde bulunan aktivist, gazeteci gibi kişilerin “devlet boyutunda casuslukların hedefinde olabileceğini” belirterek, sistem güncellemesinin hızla yapılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Apple, sistem açığından kaç kullanıcının etkilendiği bilgisini paylaşmadı. İsrailli NSO Group gibi ticari casusluk programları geliştiren şirketlerin bu gibi sistem açıklarını kullandıkları belirtildi.

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