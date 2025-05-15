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Epic Games ücretsiz oyunlar mayıs 2025: Bu hafta hangi oyunlar veriliyor?

Epic Games ücretsiz oyunlar mayıs 2025: Bu hafta hangi oyunlar veriliyor?

21:4015/05/2025, Perşembe
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Epic Games ücretsiz oyunlar mayıs 2025
Epic Games ücretsiz oyunlar mayıs 2025

Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Platformun 15 – 22 Mayıs tarihleri arasındaki yeni kampanyasında, biri popüler aksiyon oyunu olmak üzere iki oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Bu haftanın dikkat çeken oyunu, Deep Silver tarafından geliştirilen Dead Island 2. Zombi istilası altındaki bir dünyada geçen birinci şahıs aksiyon RPG türündeki yapım, hem hikaye anlatımı hem de dinamik dövüş mekanikleriyle öne çıkıyor. Oyun, Steam’de de “Çoğunlukla Olumlu” yorumlarla kullanıcıların beğenisini toplamış durumda.


İkinci ücretsiz oyun ise Happy Game. Amanita Design tarafından geliştirilen bu bağımsız yapım, psikedelik görseller eşliğinde karanlık temalı bulmacalarıyla oyunculara sıra dışı bir deneyim sunuyor.


Her iki oyun da 22 Mayıs saat 18.00’e kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak edinilebilecek.
Oyunları kütüphanenize eklemek için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız ve mağaza sayfasından “Yükle” seçeneğine tıklamanız yeterli.
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