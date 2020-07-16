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Ev işleri yapsın diye robot tasarladılar

Ev işlerinizi sizin yerinize yapacak robot: Stretch

Amerikalı bir teknoloji şirketi ev işlerinizi sizin yerinize yapabilecek bir robot tasarladı. Stretch adını verdikleri robotun fiyatı ise 18 bin dolara yakın. Ev işlerine yardımcı olması için bir robota bu kadar para verilir mi orası düşündürücü.

Haber Merkezi DHA
Ev işlerinizi sizin için yapacak.
Ev işlerinizi sizin için yapacak.

Birçok alanda robot teknolojisi gelişirken en sonunda evimize kadar girdiler. Ev işlerini yapması için Amerikalı bir şirket robot tasarladı.

Eski Google mühendisi tarafından kurulan bir teknoloji şirketi, ilk ürünü olan ev işlerine yardımcı robot Stretch'i dünyaya tanıttı. Ev işlerini yapan Strecth adlı robotun fiyatının ise 17 bin 950 dolardan satışa çıkacağı ifade edildi.

  • Eski Google mühendisi Aaron Edsinger ve Georgia Tech robot profesörü Charlie Kemp imzasını taşıyan ABD'de faaliyet gösteren Hello Robot firması, 1.5 kg kaldırma kapasitesine sahip tek kollu koltukları süpürme, çamaşırları makineden çıkartma, masa silme ve toz alma gibi ev işlerini yapabilen robot Stretch’i piyasaya tanıttı.Stretch’in 15 dakikanın içerisinde 70 metrekarelik alanı temizleme özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

DHA
Ev işlerini yapıyor.

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Üstündeki kamera ile bölgesini tarıyor

Bir vinci andıran ev işlerini yapan robot, üzerinde bulunan kamera sistemi ile bulunduğu ortamın haritasını da çıkartabiliyor. Altındaki tekerlekli stand ile hareket eden ve bu açıdan denge sorunu bulunmayan Stretch, ROS ve Python’un kombinasyonu olan bir yazılıma sahip.

DHA
Fiyatı oldukça yüksek.

Fiyatı cep yakıyor: 18 bin dolar


Stretch’in geliştirilme aşamasında olduğu ifade edilirken, 17 bin 950 dolara tüketiciyle buluşacağı ifade edildi. Robotu tasarlayan eski Google mühendisi Aaron Edsinger,

  • “Stretch'in sonraki sürümleri muhtemelen doğrudan ticari uygulamalara hedeflenecek. Ancak bu noktada, araştırma sürümü ile mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamaya odaklandık” dedi.

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