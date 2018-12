Falcon 9 suya düştü

Space X tarafından dün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Falcon 9 roketi iniş sırasında kontrolü kaybetti. Kalkışından 48 saat geçmeden iniş yapmaya hazırlanan roket suya düştü. Canlı yayınlanan olay anı Elon Musk tarafından da paylaşıldı.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) 5 Aralık 2018

Space X’in yeniden kullanılabilen roketleri uzun süredir UUİ’ye kargo görevleri düzenliyor. Test aşamalarında birçok sorunla karşılaşan roketler normal görevlerde sorunsuz çalışıyordu. Suya düşen roket düştüğü sudan kurtarıldı.