Teknoloji Falcon 9 suya düştü
BİLİM

Falcon 9 suya düştü

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Space X, dün gece Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir kargo roketi fırlattı. Falcon 9 roketi geri dönüş esnasında kontrolü kaybederek suya düştü. Space X’in uzay roketi Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatılmıştı.

Yeni Şafak
Falcon 9 roketinin düşüş anı.
Falcon 9 roketinin düşüş anı.

Space X tarafından dün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Falcon 9 roketi iniş sırasında kontrolü kaybetti. Kalkışından 48 saat geçmeden iniş yapmaya hazırlanan roket suya düştü. Canlı yayınlanan olay anı Elon Musk tarafından da paylaşıldı.

Space X’in yeniden kullanılabilen roketleri uzun süredir UUİ’ye kargo görevleri düzenliyor. Test aşamalarında birçok sorunla karşılaşan roketler normal görevlerde sorunsuz çalışıyordu. Suya düşen roket düştüğü sudan kurtarıldı.

/**/
Kiralık katil tehdit etti

Kiralık katil tehdit etti
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.
19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.
Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.
Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.

Harput'a 6 yıl hapis

Harput'a 6 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan eski vali için karar verildi.

Rusya'yagözdağı verdiler

Rusya'yagözdağı verdiler

​ABD ile Rusya'nın yeni çekişme alanı: Karadeniz.
Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

​Petrol üretimiyle ilgili beklenen karar açıklandı.
Gelecek yıl Türkiye'deler

Gelecek yıl Türkiye'deler

S-400 ve F-35'lerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
Hibrit terörist

Hibrit terörist

Mevlüt Altıntaş ve Karlov suikastının anatomisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.