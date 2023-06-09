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Teknoloji

Geleceğin kâşifleri 'Sen Yeter Ki Yap' projesinde buluşuyor

Yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri olan TÜMOSAN, yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle güçlü bir Türkiye için attığı adımların seyrini değiştiriyor. İlkokul, ortaöğretim ve lise düzeyindeki genç mucitlerin fikirlerinden yola çıkarak, yepyeni bir projeyi hayata geçiren şirket, genç yeteneklere “Sen Yeter Ki Yap TÜMOSAN Gücü senin yanında…” mesajı veriyor. Toplamda 7 farklı kategoriden oluşan 'Sen Yeter Ki Yap' bilim ve teknoloji yarışmasının başvuru süreci başladı.

15:11 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yarışmaya katılan projeler, altı aylık aralıklarla TÜMOSAN tarafından değerlendirilecek ve uygulamaya konulacak.

Yarışmaya katılan projeler, altı aylık aralıklarla TÜMOSAN tarafından değerlendirilecek ve uygulamaya konulacak.

Geleceğin mühendis adaylarını, teknolojik imkânları, küçükten büyüğe her türlü inovatif fikri merceği altına alıp odaklanan şirketler; yarını bugünden düşünerek toplumun ilerleyişine büyük katkı sunuyor. TÜMOSAN da Sen Yeter Ki Yap Projesiyle, bu şirketler arasında yerini aldı. Toplamda 7 farklı kategoriden oluşan bilim ve teknoloji yarışmasının başvuru süreci başladı.


'Sen Yeter Ki Yap Projesi'nin ortaya çıkış hikâyesi



Proje fikri ilhamını 13 yaşında bir ortaöğretim öğrencisinden alıyor. Antalya’da ikamet eden Alsancak isimli öğrenci, boş zamanlarını yaşıtlarından daha farklı değerlendirerek, uzaktan hareket ettirebildiği araçlar tasarlıyor. Bu fikrini kendisine en yakın TÜMOSAN Bayi’sine giderek yetkililerle paylaşan genç kâşife, TÜMOSAN Traktör Maketi hediye ediliyor. Bu hediye traktörü de uzaktan hareket edilebilir bir hale getiren Alsancak, bu vesileyle yepyeni bir proje fikrine ilham oluyor.


Hedef kitle



Proje kapsamında; robotik, evrensel teknoloji, eğitici teknolojiler, engelsiz yaşam, savunma teknolojileri, gıda ve tarım, enerji ve çevre olmak üzere 7 farklı kategori yer alıyor. Özetle bu projede, insan hayatını etkileyen her alanda yapılacak bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeleri keşfederek; topluma kolaylık ve fayda sağlamak amaçlanıyor. Sen Yeter Ki Yap yarışması, bu tarz projelerin hayata geçirilmesi için öğrencilere bir fırsat sunuyor. Yarışmaya katılan projeler, altı aylık aralıklarla TÜMOSAN tarafından değerlendirilecek ve uygulamaya konulacak.


Genç mucitler ödüllendirilecek



Sen Yeter Ki Yap Projesi’nde her kategoride ödüle layık görülen genç mucitlere toplamda 30.000 TL ödül verilecek. Genç yeteneklerin inovatif fikirler üretmesi ve fikirlerine güvenmesini teşvik eden projenin detayları senyeterkiyap.com sitesinde ve TÜMOSAN sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Sınırlarının ötesine geçerek, yeni bir geleceğin kapılarını aralamak isteyen 10-17 yaş arasındaki tüm öğrencilerin başvuruları değerlendirilecek.



#Sen Yeter Ki Yap
#TÜMOSAN
#genç mucitler
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