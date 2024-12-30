Geoffrey Hinton: Yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimali yüzde 20'ye yükseldi

BBC Radio 4’ün Today programında konuşan Hinton, daha önce bu ihtimali yüzde 10 olarak gördüğünü ancak bu oranı yüzde 20’ye kadar yükselttiğini söyledi.





The Guardian’a göre, Hinton bu değişiklikle ilgili, “Çok bir fark yok, 10 ile 20 arasında” ifadelerini kullandı. Program sunucusu ise bu oranların giderek daha korkutucu hale geldiğine dikkat çekti.





Hinton, insanlığın yapay zeka karşısındaki durumunu bir benzetmeyle açıkladı. İnsanlığı ve yapay zekayı “üç yaşındaki bir çocuk” ile yetişkin bir birey olarak karşılaştırarak, gelecekte insanların, yapay zekanın karşısında çocuk gibi savunmasız kalacağını ifade etti.









Yıllardır süregelen uyarılar

Geoffrey Hinton, kontrolsüz yapay zeka gelişimine karşı uzun süredir eleştirilerde bulunuyor. Bu yılın başlarında Google’daki görevinden istifa ederek bu konudaki endişelerini daha açık bir şekilde dile getirdi.





Hinton, yapay zekanın insanlardan daha zeki hale gelmesinin mümkün olduğunu ve bu ihtimalin başlangıçta çok az kişi tarafından ciddiye alındığını vurguladı. Ancak bu geçişin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğine dair uyarılarda bulundu.





OpenAI ve güvenlik tartışmaları

Hinton, OpenAI’daki yönetim krizi ve CEO Sam Altman’ın görevden alınmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.





Hinton, bu süreçte Altman’ı görevden alan eski öğrencisi Ilya Sutskever’i övdü ve onun yapay zeka güvenliğine verdiği önemi dile getirdi.





Ancak OpenAI’nin, kuruluş amacındaki güvenlik odaklı yaklaşımı zamanla bir kenara bırakıp daha çok kâra odaklandığını belirtti ve bu durumu “çok talihsiz” olarak nitelendirdi.









Hinton’dan liderlere çağrı

Geoffrey Hinton’un yapay zeka ile ilgili uyarıları, teknoloji liderleri ve yasa koyucular için bir alarm niteliğinde. Hinton, yapay zekanın hızla geliştiğini ve insanlığın geleceğini korumak için daha sıkı kontrol mekanizmaları ile etik kuralların bir an önce devreye sokulması gerektiğini vurguladı.





Son yıllarda Çin’in yapay zeka alanındaki ilerlemeleri de dikkat çekiyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve açık kaynak projeleriyle ABD’ye rakip olan Çin, YZ teknolojisindeki bu yükselişi bir avantaj olarak görüyor.





Geoffrey Hinton’un uyarıları, yapay zeka alanındaki tehlikelerle ilgili daha geniş bir farkındalık yaratma ihtiyacını gözler önüne seriyor. Bu alanda alınacak tedbirler, insanlık için kritik bir dönüm noktası olabilir.



