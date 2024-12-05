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Yapay zeka tasarlıyor liseliler üretiyor

Yapay zeka tasarlıyor liseliler üretiyor

Saliha Engin
04:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Öğrenciler, staj dönemlerinde ünlü ayakkabı firmalarında stajlarını yapıyor.
Öğrenciler, staj dönemlerinde ünlü ayakkabı firmalarında stajlarını yapıyor.

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, yapay zekay desteğiyle tasarladıkları ayakkabıları üretiyor. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (TASEV) desteğiyle kurulan lisede, öğrenciler, ayakkabının her aşamasını öğreniyor, üretim yapıyor. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alan Şefi İsmail Durmaz, “Öğrenciler ister yapay zeka isterse kara kalem kullanarak tasarımlarını yapıyorlar. Model çıkarıldıktan sonra kullanılacak malzemeler kesiliyor ve ayakkabının sayası yani üst kısmı dikiliyor. Daha sonra saya ve tabanın birleştirilmesiyle paketleme aşamasına geçiyoruz. Bütün bu işlemler çok aşamalı olduğu için 30- 40 kişinin aynı anda çalışması gerekiyor. Öğrencilerimiz staj dönemlerinde ise ünlü ayakkabı firmalarında stajlarını yapıyor. Stajlarını yaptıkları firmada işe giren öğrencilerimizde oluyor” diye konuştu. 11. sınıf öğrencisi Eylül İltaş da şunları söyledi: "Yapay zekada tasarladığım bir ayakkabıyı yarışmaya gönderdim ve dereceye girdim. Gelecekte öğretmen olmak ve kendi tasarımlarımı yapıp satabileceğim bir ayakkabı dükkanım olsun istiyorum."


#yapay zeka
#genç
#ayakkabı
#tasarım

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