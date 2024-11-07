Asılsız ihbarlar yapay zeka takibinde

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1-18 Eylül tarihleri arasında acil çağrı merkezlerine 106 milyon 650 bin çağrı ulaştı. Bu çağrıların yalnızca yüzde 33’ünün doğru olduğu aktarıldı. Çağrı merkezine ulaşan çağrıların yüzde 28’inin asılsız, diğer yüzde 39’unun ise anons esnasında kapatıldığı çağrılar olduğu aktarıldı. Acil durumlarda tek numaranın kullanılmaya başlanılması ile birlikte ‘112’ tek acil durum numarası haline getirildi. Bakanlık verileri incelendiğinde 2021’de uygulamaya giren tek numaraya yönelik farkındalığın henüz yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Bu kapsamda okullarda acil durum ve afet eğitimleri ile birlikte acil çağrı numarasının doğru kullanımına yönelik eğitimler verilecek.