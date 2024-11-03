Dil kurslarına yapay zeka darbesi

Yapay zekâ teknolojileri, hayatımızdaki en büyük yeniliği belki de insanlar arasındaki dil engelini kaldırarak yapacak. Elimizdeki telefon, akıllı gözlük, kulaklık veya akıllı saatler vasıtasıyla AI uygulamaları anlık çeviri imkânı verecek. Şu an yaptığımızdan farklı olarak her şey anlık gerçekleşecek. Örneğin, birbirine uyumlu kulaklıklar sayesinde Çince konuşan birinin söylediklerini Türkçe duyabileceğiz.





ÖĞRENCİ İNGİLİZCE DERSİNİ EŞ ZAMANLI DİNLEYECEK

Bu özellikler sayesinde seyahatte iletişim engeli yaşamayacak, bir restoranda rahatça sipariş verebileceğiz. Örneğin, öğrenciler artık yabancı dildeki dersleri anında dinleyebilecek, yabancı dildeki PDF belgelerini Türkçe olarak okuyabilecek. İş yaşamındaki kullanıcılar, İngilizce yapılan toplantıların notlarını doğrudan Türkçe alabilecek. Belki de en önemlisi telefon görüşmelerini dil engeli olmadan yapacağız. Tabii ki bu yeniliklerden faydalanmak için telefonunuzun veya kullanıcısı olduğunuz uygulamanın Türkçe dil desteği olması gerekiyor.

Yapay zekâ (Artificial Intelligence-AI), küresel iletişim ve etkileşimde devrim niteliğinde yeniliklere hazırlanıyor.





YENİ ZELANDA’DA DİL OKULLARI KAPANIYOR

Artık şarkı sözlerini anlamak, web sitelerini çevirmek, yabancı videolar ve filmler izlerken otomatik altyazıları etkinleştirmek için çeviri araçları var. Telefonlarımız konuşulan kelimeleri anında çevirecek özelliklere sahip. Bu nedenle, birçok ülkede yabancı dil kurslarına ilgi azalıyor. The Conversation isimli internet sitesine göre Yeni Zelanda, Malta ve Avustralya’daki yabancı dil programları kapanıyor.





SAMSUNG KULAKLIKLA ANLIK ÇEVİRİ

Türkçe’nin dil desteği şeklinde yapay zekâ robotları ve telefon uygulamalarında sunulması zaman alsa da güzel haberler geliyor. Son olarak Samsung, Galaxy AI ile sunduğu dil bariyerlerini ortadan kaldıran Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliklerine Türkçe dil desteğini ekledi. Galaxy AI’ın iletişim özellikleri 48 farklı model Samsung akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıkta kullanılabiliyor.





TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

Galaxy AI’ın ‘Sözlü Çevirmen’ özelliği, yüz yüze iletişimde dil engelini ortadan kaldırıyor. Galaxy Buds kulaklıkla bağlantılı olarak çalışan bu özellik sayesinde, kulaklıkları çıkarmaya gerek yok. Live Translate ise telefon görüşmeleri için yerel dilde gerçek zamanlı çeviri desteği sunuyor. Benzer şekilde, Google’ın çok modlu modeli Gemini’ın yeni özelliklerinden Gemini Live, sesli iletişim imkânı sağlayan özellikleriyle Türkçe olarak sunuldu.



