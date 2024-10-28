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Yapay zeka sanatı sıradanlaştıracak

Yapay zeka sanatı sıradanlaştıracak

Halime Kirazlı
04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Ketebe Yayınları, Türkiye Tasarım Vakfı’nın Kütüphane Buluşmaları kapsamında yazar Emre Şan’ı okurla buluşturdu.

29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Şan, geçtiğimiz ay Ketebe Yayınları’ndan çıkan eseri, “Sanat Felsefesinin Hikâyesi”ni anlattı. Yapay zekayla üretilen eserlerin niteliği ve özgünlüğü sorununu ele alan Şan, “Yapay zeka insanın sanat yapmasının önüne geçecek. Şimdi hoşumuza gidiyor ama hepsi birbirine benzeyen imajlar ortaya çıkaracak. Sanat için kullandığı datadaki seçme kriteri insan gibi değil. Yapay zeka sanatı homojenleştiriyor. Sanat eseri üretiminde zihinsel hazırlık benzer bir noktaya gelerek, sanat standartlaşacak” dedi.


İMAJLA DÜŞÜNMENİN YOLLARINI ARIYOR

Sanat felsefesini sadece Batı üzerinden ele almayan yazar, eserini ise şöyle özetledi: “Zihinsel ya da maddi, statik ya da hareketli, tüm imajlar belli bir mesajı aktarmak ve duyguları harekete geçirmek konusunda eşsiz bir güce sahip. Kitapta sanatın imajlarından yola çıkarak imajlarla düşünmenin yollarını arıyorum.”




#yapay zeka
#sanat
#kültür
#aktüel

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