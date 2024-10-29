Gazetecileri işten kovduran yapay zeka görevden alındı

Polonya'nın Krakow kentinde bünyesindeki gazetecileri işten çıkararak yapay zeka projesiyle yayın hayatına dönen "OFF Radio Krakow" radyosu, gelen tepkilerden sonra geri adım attı. Radyonun bu hamlesi, kamu fonlarıyla desteklenen bir medya kuruluşu olduğu için eleştirilere maruz kalmış, bakanlık devreye girmişti. Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit, projenin amacının yapay zeka hakkında bir tartışma başlatmak olduğunu söyleyerek devam etmek için bir neden görmediklerini ifade etti.
Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit, yaptığı açıklamada, amacın yapay zeka hakkında bir tartışma başlatmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.
Yapay zeka devre dışı
Radyo kanalı, gelen tepkilerin ardından yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etmeme kararı aldı.
Bakanlık devreye girdi
Radyonun bu hamlesi, kamu fonlarıyla desteklenen bir medya kuruluşu olduğu için eleştirilere maruz kalınca, bakanlık devreye girdi.
Radyo, yeni formatında Nobel ödüllü Polonyalı şair Wisława Szymborska’nın sesiyle oluşturulmuş bir yapay zekâ karakterle 'röportaj' yaparak farklı bir deneyim sundu. Szymborska Vakfı Başkanı Michał Rusinek ise şairin mizahi bir kişiliği olduğunu belirterek bu projeye sıcak baktıklarını açıkladı.
Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu
Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu olarak duyurulan ve RadioGPT adıyla çıkış yapan radyo, dinleyicilerine sunacağı içerikleri kendisi keşfediyor ve kullanıcılara sunuyor.
RadioGPT, TopicPulse teknolojisi ile Facebook, Twitter, Instagram ve 250 binden fazla haber ve bilgi kaynağını tarıyor, trend olan başlıkları belirliyor. Ardından bu başlıklar üzerine GPT-3 ile bir metin oluşturuluyor ve bu metin, yapay zekâ tarafından üretilen ses ile dinleyicilere okunuyor.
RadioGPT, radyo sunumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları, blog yazıları ve diğer yazılı içerikleri de hazırlayabiliyor. Hatta TopicPulse Instant Video, trend olan bir konu başlığına dair sosyal medyada paylaşılmak üzere video bile üretebiliyor. RadioGPT’nin beta sürümü, şimdiden Alpha Media ve Rogers Sports & Media yayıncıları tarafından kullanılmaya başladı.