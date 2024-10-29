Gazetecileri işten kovduran yapay zeka görevden alındı

Polonya'da yayın yapan "OFF Radio Krakow" radyo istasyonu, gazetecilerini işten çıkararak yapay zeka (AI) tarafından oluşturulmuş sunucularla yaptığı yayınlarla ülke genelinde büyük bir tartışma başlattı.





Krakow merkezli OFF Radio, başlatığı projenin "gazetecilerin sanal karakterler olarak yapay zeka ile üretildiği Polonya'daki ilk deney" olduğunu duyurmuştu. Ancak proje kısa sürdü.

Yapay zeka projesiyle yayın hayatına dönen "OFF Radio Krakow" radyosu, gelen tepkilerden sonra geri adım attı.





Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit, yaptığı açıklamada, amacın yapay zeka hakkında bir tartışma başlatmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.





Pulit, yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etme deneyinin 3 ay sürmesinin planlandığını, ancak devam etmek için bir neden görmediklerini ifade etti.

Yapay zeka devre dışı

Radyo kanalı, gelen tepkilerin ardından yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etmeme kararı aldı.





"OFF Radio Krakow" adlı radyo kanalı, 23 Ekim'de bünyesinde çalışan gazetecileri işten çıkarmasının ardından yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etme kararı almış ve tepkilere yol açmıştı.





Radyo kanalında daha önce sunuculuk yapan Mateusz Demski, projeye tepki olarak imza kampanyası başlatmış ve 23 binden fazla kişi buna destek vermişti.

Bakanlık devreye girdi

Radyonun bu hamlesi, kamu fonlarıyla desteklenen bir medya kuruluşu olduğu için eleştirilere maruz kalınca, bakanlık devreye girdi.





Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de bu olay üzerine yapay zekânın kullanım sınırlarına dair yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etti. Gawkowski, “Yapay zekânın gelişimini desteklesem de bazı sınırların aşıldığını düşünüyorum,” diyerek yapay zekânın 'insan yararına kullanılması gerekiyor' şeklinde konuştu.





Radyo, yeni formatında Nobel ödüllü Polonyalı şair Wisława Szymborska’nın sesiyle oluşturulmuş bir yapay zekâ karakterle 'röportaj' yaparak farklı bir deneyim sundu. Szymborska Vakfı Başkanı Michał Rusinek ise şairin mizahi bir kişiliği olduğunu belirterek bu projeye sıcak baktıklarını açıkladı.

Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu

Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu olarak duyurulan ve RadioGPT adıyla çıkış yapan radyo, dinleyicilerine sunacağı içerikleri kendisi keşfediyor ve kullanıcılara sunuyor.





RadioGPT, TopicPulse teknolojisi ile Facebook, Twitter, Instagram ve 250 binden fazla haber ve bilgi kaynağını tarıyor, trend olan başlıkları belirliyor. Ardından bu başlıklar üzerine GPT-3 ile bir metin oluşturuluyor ve bu metin, yapay zekâ tarafından üretilen ses ile dinleyicilere okunuyor.

RadioGPT, radyo sunumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları, blog yazıları ve diğer yazılı içerikleri de hazırlayabiliyor. Hatta TopicPulse Instant Video, trend olan bir konu başlığına dair sosyal medyada paylaşılmak üzere video bile üretebiliyor. RadioGPT’nin beta sürümü, şimdiden Alpha Media ve Rogers Sports & Media yayıncıları tarafından kullanılmaya başladı.











