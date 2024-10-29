iOS 18.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yapay zeka özellikleri

iOS 18.1 ve iPadOS 18.1'in en dikkat çekici özelliği Apple Intelligence... Apple Intelligece adı verilen araçlar Haziran ayında duyurulmuştu.

Apple CEO'su Tim Cook özelliklerin Pazartesi gününden itibaren dünya çapında iPhone kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı.

Apple, yapay zeka özelliğini de barındıran iOS 18.1 güncellemesini dün akşam TSİ 20.00'de yayınladı.

iOS 18.1 hangi cihazlarda kullanılacak?

Yeni özellikler tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılabilecek. Apple Intelligence araçları şirketin son işletim sistemleriyle donanmış Mac bilgisayarları ve iPad'lerde kullanılabiliyor.

iOS 18.1'deki yapay zeka özellikleri neler?

İşte bu güncellemeyle gelen başlıca yapay zeka özellikleri şöyle:

Gelişmiş Yazım ve Düzeltme Araçları: Mail, Mesajlar ve Pages gibi uygulamalarda yazıları yeniden yazma, düzeltme ve özetleme gibi seçeneklerle metinleri iyileştirme imkanı sunuyor. Yeni Siri Güncellemeleri: Siri, doğal konuşma algılama becerileri kazanarak daha karmaşık komutları anlayabiliyor ve duraksamalarda bile yanıt verebiliyor. Ayrıca, "Type to Siri" modunda komutları yazıyla da iletebiliyorsunuz. Gelişmiş Fotoğraflar Uygulaması: Yeni “Clean Up” aracıyla fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırabiliyor ve doğal dil araması ile fotoğraflar arasında belirli anları bulabiliyorsunuz. Telefon Görüşmelerini Kaydetme ve Transkripsiyon: Telefon görüşmeleri kaydedilip notlar uygulamasında özetlenebiliyor, böylece konuşmalara daha sonra dönmek daha kolay hale geliyor. Daha Akıllı Odak Modları: Yeni "Reduce Interruptions" modu, önemli bildirimleri analiz ederek yalnızca gereklileri gösteriyor ve diğer dikkat dağıtıcı bildirimleri filtreliyor. Safari İçin Akıllı Özetleme: Safari’de okuduğunuz makaleler Reader Modu’nda Apple Intelligence tarafından özetlenebiliyor. Apple Intelligence Veri Raporu: Kullanıcıların, Apple Intelligence’ın topladığı verilerini görmesini ve bu veriyi güvenlik amacıyla dışa aktarmasını sağlayan yeni bir raporlama özelliği eklendi.

Güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi için ilk Apple Intelligence özelliklerini getiriyor ancak Türkiye’deki kullanıcılar için yapay zeka aktif değil gibi görünüyor çünkü sürüm notlarında belirtilmiyor. Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı Apple Intelligence'ın Türkiye'deki iPhone kullanıcıları tarafından ne zaman erişilebilir olacağı bilinmiyor.

Yazılımda hata bulana 1 milyon dolar ödül

Tim Cook yeni araçların ürünlerinde “yeni bir çağ" açtığını söyledi. Şirket Cuma günü yeni yapay zeka yazılımında hata bulabilen hacker'lara 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

Rakiplerinin sunduğu özellikler

Google ve Samsung halihazırda yapay zeka özelliklerini cihazlarında sunuyor. Bu özellikler arasında gerçek zamanlı sohbet tercümesi, notların otomatik organize edilmesi ve daire içine aldığınız şeyleri internette arayabilme gibi fonksiyonlar var.





Samsung, önce Galaxy cihazlarında yapay zeka özelliklerini en yeni telefonlarında kullanıma sundu ancak daha sonra, bunu 2022'de piyasaya sürülen S22 cihazlarını da içerecek şekilde genişletti.





Güney Koreli teknoloji devi Şubat ayında Galaxy AI adlı yapay zeka özelliklerini 2024'te 100 milyondan fazla kullanıcıya sunmayı planladığını açıklamıştı.

Kullanıcıların fotoğraflarından istemedikleri nesneleri veya kişileri kaldırmasına olanak tanıyan Apple'ın yeni 'Temizleme' aracı, Google'ın daha önce sunduğu 'Sihirli Silgi' aracını takip ediyor.





Tim Cook, yakın zamanda Wall Street Journal yayınına verdiği röportajda, şirketin piyasada "ilkleri gerçekleştirememekle sorunu olmadığını" söylemiş ve özellikleri "gerçekten mükemmelleştirmenin biraz zaman aldığını" belirtmişti.











































