|
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken Google Android ve iOS hamlesi: Hepsi engellenecek

Rusya Devlet Duması Milletvekili Aleksey Didenko, Rusya'da Google, Google Android ve iOS'un yakında engellenebileceğini belirtti.

12:24 - 3/08/2024 Cumartesi
Diğer
Arşiv
Arşiv
Rusya Devlet Duması Üyesi
Aleksei Didenko
, Android işletim sistemi ve Apple’ın iOS’u da kapsayan Google’ın yakında Rusya’da engellenebileceğini öne sürdü.

Lenta'nın haberine göre, Didenko bu açıklamayı, YouTube’un 1 Ağustos’ta yaşadığı bir dizi kesintinin ardından RuNews24’e verdiği röportajda dile getirdi.


YouTube kesintileri ve Google'ın geleceği


Didenko, Rus halkına YouTube gibi platformlara fazla bağımlı kalmamalarını tavsiye ederek şunları söyledi:


  • “Yakında Google ve Google Android engellenecek. iOS da engellenecek ve bu bizim inisiyatifimiz dışında olacak. Hükümet yetkilileri ve bürokratlar, özellikle gizli bilgilere erişimi olanlar, uzun süredir bu platformları kullanmaktan men ediliyor."

Didenko, kullanıcıların diğer platformlara geçiş yapmalarını önererek şunları ekledi:


"Bu, diğer platformlara geçmeniz gerektiğine dair ilk ipucu. İş dünyası temsilcilerinin ve bilim insanlarının farklı alternatiflere yönelmesini öneriyoruz."


Alternatif platform arayışı


Didenko, hükümet çalışanları ve yetkililerin bu platformları kullanmasının zaten yasak olduğunu vurgularken, yabancı dijital hizmetlere erişimin kaybedilmesinin etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, Netflix gibi platformların yokluğunun Rus kullanıcılar için bir trajediye yol açmadığını belirtti.


Batılı dijital hizmetlerin geleceği


Didenko'nun bu açıklamaları, Batılı dijital hizmetlerin Rusya’daki uygulanabilirliği ve geleceği hakkında süregelen tartışmaların ortasında geldi.


Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein, daha önce YouTube'un Rus veri merkezleri tarafından sağlanan hizmetler için ödeme yapamadığını belirtmişti. Khinshtein, YouTube'un yükleme hızında önemli bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün son zamanlarda %40’a kadar gerilediğini, önümüzdeki hafta sonuna kadar ise %70’e kadar düşebileceğini ifade etmişti.


Teknik kesintiler


1 Ağustos'ta birçok Rus, YouTube’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Google, bu kesintilerin kendi taraflarındaki teknik sorunlardan kaynaklanmadığını belirterek sorunu reddetti.


Bu gelişmeler, Rusya'da internet kullanıcılarının gelecekte karşılaşabileceği potansiyel zorluklar hakkında endişelere yol açtı.




#Rusya
#YouTube
#google
#Apple
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?