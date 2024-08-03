Rusya'dan dikkat çeken Google Android ve iOS hamlesi: Hepsi engellenecek

Rusya Devlet Duması Üyesi Aleksei Didenko , Android işletim sistemi ve Apple’ın iOS’u da kapsayan Google’ın yakında Rusya’da engellenebileceğini öne sürdü.





Lenta'nın haberine göre, Didenko bu açıklamayı, YouTube’un 1 Ağustos’ta yaşadığı bir dizi kesintinin ardından RuNews24’e verdiği röportajda dile getirdi.





YouTube kesintileri ve Google'ın geleceği





Didenko, Rus halkına YouTube gibi platformlara fazla bağımlı kalmamalarını tavsiye ederek şunları söyledi:





“Yakında Google ve Google Android engellenecek. iOS da engellenecek ve bu bizim inisiyatifimiz dışında olacak. Hükümet yetkilileri ve bürokratlar, özellikle gizli bilgilere erişimi olanlar, uzun süredir bu platformları kullanmaktan men ediliyor."





Didenko, kullanıcıların diğer platformlara geçiş yapmalarını önererek şunları ekledi:





"Bu, diğer platformlara geçmeniz gerektiğine dair ilk ipucu. İş dünyası temsilcilerinin ve bilim insanlarının farklı alternatiflere yönelmesini öneriyoruz."









Alternatif platform arayışı





Didenko, hükümet çalışanları ve yetkililerin bu platformları kullanmasının zaten yasak olduğunu vurgularken, yabancı dijital hizmetlere erişimin kaybedilmesinin etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, Netflix gibi platformların yokluğunun Rus kullanıcılar için bir trajediye yol açmadığını belirtti.





Batılı dijital hizmetlerin geleceği





Didenko'nun bu açıklamaları, Batılı dijital hizmetlerin Rusya’daki uygulanabilirliği ve geleceği hakkında süregelen tartışmaların ortasında geldi.





Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein, daha önce YouTube'un Rus veri merkezleri tarafından sağlanan hizmetler için ödeme yapamadığını belirtmişti. Khinshtein, YouTube'un yükleme hızında önemli bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün son zamanlarda %40’a kadar gerilediğini, önümüzdeki hafta sonuna kadar ise %70’e kadar düşebileceğini ifade etmişti.





Teknik kesintiler





1 Ağustos'ta birçok Rus, YouTube’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Google, bu kesintilerin kendi taraflarındaki teknik sorunlardan kaynaklanmadığını belirterek sorunu reddetti.





Bu gelişmeler, Rusya'da internet kullanıcılarının gelecekte karşılaşabileceği potansiyel zorluklar hakkında endişelere yol açtı.











