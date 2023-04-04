Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

Google'dan cumhurbaşkanı seçimi için hazırladığı ve 'doodle' olarak adlandırılan özel logo tartışma yarattı. Logoda Google'un sandığın içine atılmış olarak gösterdiği pusulada işaretli olan kutucuk hem Ak Parti hem de CHP tarafından tepki topladı. CHP'liler bu kutucuğun Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ak Partililer ise Ekmeleddiin İhsanoğlu'nu işaret ettiği belirterek itiraz ediyor.