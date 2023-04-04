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Teknoloji

Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

Teknoloji şirketi Google, İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışanları tarafından protesto edildi. Londra’da Google’ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

16:41 . 4/04/2023 Salı
DHA
Google çalışanlarından protesto

Google çalışanlarından protesto

Londra'da Google'ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.


Şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

"İLETİLEN ENDİŞELERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, "O zamandan beri, Google'ın İngiltere’deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı." ifadelerine yer verildi.


Unite'ın ülkenin en büyük işçi sendikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, son birkaç ay içerisinde binlerce Google çalışanının sendikaya katıldığına dikkat çekildi.


Açıklamada, "Şirket şimdi işçilerle bire bir istişarelerde bulunuyor ve toplantılarda sendika temsilcilerinin bulunmasına izin vermeyi reddediyor." yorumu yer aldı.

"DEHŞET VERİCİ VE YASA DIŞI"

Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley, "Google'ın personele yönelik muamelesi ve işten çıkarmalara ilişkin görüşme sürecinde sendikayı dışarda bırakma girişimi dehşet verici ve potansiyel olarak yasa dışıdır." değerlendirmesini yaptı.



#google
#protesto
#işten çıkarma
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