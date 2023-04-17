Google CEO’sundan çarpıcı itiraf: Yapay zekayı biz de tam olarak anlamıyoruz

Google CEO’su Sundar Pichai
Programlanmadan Benaglce öğrenerek herkesi şaşırtan Google’ın yapay zeka uygulaması Bard’la ilgili Google CEO’su Sundar Pichai’den çarpıcı bir itiraf geldi.
Pichai, şirketin geliştirdiği yapay zeka uygulaması Bard'ın nasıl çalıştığını tam olarak anlamadığını açıkladı.
Öğretilmeyen bir yabancı dili kendi kendine öğrenen ve ekonomi problemlerini sahte kitaplar kullanarak çözen Bard'ın bazı özelliklerini tam olarak anlayamadığını kaydeden Pichai, bu durumun yapay zeka sistemlerinin kendi kendilerine öngörülemeyen yetenekler kazanabileceklerini gösterdiğini söyledi.
"Geceleri uyuyamıyorum"
Pichai, “Teknoloji çok hızlı ilerliyor, tüm yanıtlara sahip değiliz. Bu yüzden geceleri uyuyamadığım doğru” dedi.