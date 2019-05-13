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Teknoloji Google iPhone ile dalga geçen bir afiş hazırladı
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MOBİL

Google iPhone ile dalga geçen bir afiş hazırladı

Google, amiral gemilerine nazaran uygun fiyatlı olan Pixel 3a cihazını geçtiğimiz hafta Google I/O etkinliğiyle tanıtmıştı. Pixel 3a’nın tanıtım kampanyası için yine kamerasının ne kadar iyi olduğunu gösteren ve iPhone’a gönderme yapan bir reklam afişi hazırladı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Google Pixel 3a reklam afişi.
Google Pixel 3a reklam afişi.

Google, bütçe dostu akıllı telefon piyasasından uzun süredir uzak duruyordu. Ancak teknoloji devi orta ve alt segmentin çok daha fazla talep görmesi nedeniyle Pixel 3a modelini tanıttı. Google’ın Pixel cihazları şimdiye kadar hep amiral gemisi segmentinde ve iPhone’lara yakın fiyatlandırmalarla satışa sunuluyordu. Şimdi bütçe dostu bir cihazla karşımıza çıkan Google, direkt olarak ezeli rakibi Apple’a gönderme yaparak tanıtıma başladı.

Google’ın reklam panosuna verdiği reklamda, ‘Phone X’ yazısının altındaki 999 dolar fiyat etiketiyle malumunuz Apple’a gönderme yapılmış. Altında da 399 dolarlık bütçe dostu Pixel 3a yer alıyor. Yapılan göndermede '999 dolarlık Phone X'in kamerası böyle karanlık fotoğraf çekerken, 399 dolarlık Pixel 3a'nın kamerası böyle net fotoğraf çekebiliyor' denmek istenmiş. Özellikle Çinli üreticiler başta olmak üzere akıllı telefon üreticileri bir süredir bu şekilde atışıyor.

Pixel 3a’nın en büyük satış stratejisi, ailesindeki üst segment telefonların özelliklerini daha makul bir fiyata sunması. Google bu reklamı, Apple hayranlarının sosyal medyada Pixel 3a’nın fotoğraf kalitesinin iPhone XS’in gerisinde kaldığını söylemesinden sonra yayımladı. Bazen şirketler arasında rekabet büyük olsa da biz tüketiciler için eğlenceli görüntüler çıkabiliyor. Bu da onlardan biri.

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