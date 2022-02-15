Güneş sistemine en yakın yıldızın yörüngesinde 3. gezegen keşfedildi

Yer bilimleri profesörü Christopher H. House, \"Karbonun, karbon 12 veya karbon 13 olarak ölçülen iki kararlı izotopu vardır. Karbon 13 bakımından aşırı derecede tükenmiş örnekler, Avustralya'dan alınan 2,7 milyar yıllık tortulara benziyor. Ancak, Mars için bu durumun biyolojik aktiviteden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Çünkü Mars, Dünya'dan farklı malzemelerden ve süreçlerden oluşmuş bir gezegen olabilir” diye konuştu.