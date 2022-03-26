Güneş’in en iyi fotoğrafı

Dünya

İşgalde birinci ay: Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti

Rusya-Ukrayna savaşında birinci aya girildi. Bölgeden kritik haberler gelmeye devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre savaşın başından bu yana Ukrayna'da en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı ve ayrıca saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mülteci komşu ülkelere geçti.