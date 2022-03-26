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Güneş’in en iyi fotoğrafı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzaklıktan yüksek çözünürlüklü Güneş’in fotoğrafını çekti...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş’in en iyi fotoğrafı
Teleskopla Güneş’in tamamını fotoğraflayabilmek için 74 milyon kilometre uzaklıktan 25 kare görüntü alındı.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzaklıktan yüksek çözünürlüklü Güneş’in fotoğrafını çekti. Ultraviyole aralığında Güneş koronasının yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için Extreme Ultraviyole Görüntüleme Teleskobu (EUI) kullanıldı.

  • Teleskopla Güneş’in tamamını fotoğraflayabilmek için 74 milyon kilometre uzaklıktan 25 kare görüntü alındı. Güneş’in tamamının görülebilmesi için daha sonra görüntü kareleri birleştirildi ve ESA, fotoğrafın 83 milyondan fazla piksel içerdiğini belirtti. Bunun 4K televizyon ekranında görülenden 10 kat daha yüksek bir çözünürlük olduğu bilgisi paylaşıldı.

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