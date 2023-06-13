Hello Space'in ilk test cep uydusu 'İstanbul' SpaceX Transporter-8 ile uzaya fırlatıldı

Hello Space, uzayda kuracağı cep uydusu takım uydu ağı ile kesintisiz, uçtan uca IoT veri hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Cep uydusu (pocketqube) standardında, 5cm x 5cm x 5cm'lik ölçüyle üretilen İstanbul cep uydusu, bir avuca sığabilen uydu olarak dikkat çekiyor. Yazılımı ve donanımı Türkiye'de yapılan İstanbul, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde yer alan Hello Space yer istasyonundan takip edilecek. Ekip özel bir yazılımla, çalışma arkadaşlarının isimlerini test uydusu İstanbul'un içerisine yerleştirdi. İstanbul ile çalışanların isimleri de uzayda yerini alacak.

İstanbul'un yazılım ve donanım üretimini Türkiye'de tamamladı. İstanbul, Transporter-8 misyonuyla Kaliforniya'dan SpaceX'e ait Falcon9 roketi ile uzaya fırlatıldı. Üretim sürecine paralel olarak takım-uydu ağı yönetim ve kontrol merkezi olarak konumlanan Hello Space Yer İstasyonu, Ankara'da Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde faaliyete geçti.

İstanbul'dan sonra 4 uydu daha yolda

Uydu girişimi, uzaya göndermeyi planladığı cep uydular ile bir takım-uydu ağı oluşturacak. Takım-uydu ağı hedefinin ilk test uydusu İstanbul'un uzaya gönderilmesinin ardından, 4 yeni test uydusu gönderimine hazırlanıyor. Diğer 4 test uyduyu ise ekim ayında uzaya göndermeyi planlıyor.

"Fırlatılışı için çok heyecanlıyız"

Hello Space Kurucu Ortağı ve CEO'su Muzaffer Duysal, “Bir uydunun üretim ve uzaya gönderim süresi ortalama 2-2.5 seneyi bulurken, yepyeni bir teknoloji olan cep uydusu teknolojilerindeki bilgi birikimimiz ve takımımızın gücüyle bu süreyi 1 sene gibi dünya çapında görülmemiş bir süreye indirdik. Kısa zamanda kuracağımız takım-uydu ağıyla, bugün veri takibi zor olan okyanuslar, kurak araziler dahil dünyanın her yerinden lojistik, tarım, üretim gibi sektörlerde uçtan uca, kesintisiz darbant veri hizmeti sunan global bir girişim haline gelmeyi hedefliyoruz. İstanbul, girişimimizin ilk uydusu, fırlatılışı için çok heyecanlıyız" dedi.

Nesnelerin internetine (IoT) uydu kapsaması geliyor