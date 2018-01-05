Hikayeleri artık Instagram’dan paylaşmak yeterli

Instagram'da yakaladığı başarıyı diğer platformlarında yakalayamayan Facebook, yeni bir özellik ile sorunu çözmeyi hedefliyor.

Bir zamanlar sadece Snapchat’te bulunan hikayeler özelliği Facebook’un yaptığı atılım ile bünyesindeki tüm platformlarda artık kullanılabilir hale geldi. Hatta söz konusu özellik Instagram’da Snapchat’ten bile daha fazla kullanım oranına ulaşmayı başardı. Bu başarıya kayıtsız kalamayan Facebook ise bu özelliği tüm platformlarına uygulamaya başladı. En son popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a bu özelliği getiren Facebook ne yazık ki beklediği başarıyı mesajlaşma platformunda yakalayamadı.

Bunun üzerine yeni bir hamle hazırlayan sosyal medya devi Instagram’a yeni bir özellik ekledi. Söz konusu özellik sayesinde Instagram’da yayınlanan hikayeler bir tık ile artık diğer platformlarda da paylaşılabilecek.

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Şimdilik Brezilya’da test aşamasında olan bu özellik, kullanıma hazır hale getirildiğinde küresel çapta yayınlanacak. Özelliği hangi tarihte herkese sunulacağı ise henüz belirtilmiyor.