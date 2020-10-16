Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji İlaçları robotlar dağıtıyor, hastalarla temas sıfıra iniyor
BİLİM

İlaçları robotlar dağıtıyor, hastalarla temas sıfıra iniyor

Türkiye'de teknoloji alanında gelişmelere en büyük desteği veren gençlerden bir başarı daha geldi. Sivaslı öğrencilerin tasarladığı robot hastalarla teması sıfıra indirip ilaçları dağıtıyor.

Haber Merkezi DHA
Gençler robot tasarladı
Gençler robot tasarladı

Lise öğrencilerinin geliştirdiği fikirler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, özellikle pandemi sürecinde ihtiyacı artan hastalarla temasın azaltılmasını sağlamak için robot geliştirdi. Geliştirilen robot, hastalara ilaçlarını götürerek, sağlık görevlilerinin riskli hastalarla temasını azaltıyor.
Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler Sinan Kestane (18), Mertcan Demir (17) ve Yasin Yeşildağ (16), koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının, koronavirüs hastalarıyla temasını engellemek amacıyla bir robot tasarlamaya karar verdi.

  • Danışman öğretmenleri Alper Ulaş ile birlikte çalışan öğrenciler, okuldaki malzemeler ile sanayiden topladıkları atık malzemelerle 2 ayda uzaktan kontrol edilebilen robot geliştirdi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki robot uzaktan kumandayla hareket ettirilerek hastalara ilaç taşımada kullanılabiliyor. Koronavirüs hastalarıyla teması önleyen robotu tasarlayan öğrenciler geliştirilmesi için destek bekliyor.

DHA
Robot tasarladılar.


Hastaya temassız ulaşıyor

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan, koronavirüs nedeniyle öğrencilerin sağlık çalışanlarının hastayla temasını engellemek amacıyla bir robot tasarladığını belirterek,

  • "Okulumuz bu konuda çok etkin. Özellikle pandemi sürecinde meslek liselerinin önemini bir kez daha ülkemiz öğrendi ve kanıtsadı. Bu anlamda bizim ARGE ekibimiz var. Danışmanlarıyla birlikte özellikle sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları sağlık sorunlarından korumak için bir çalışma yapalım dedik. ARGE çalışması biten robotumuz şu anda uzaktan temassız olarak herhangi bir hastaya ilacını iletebiliyor.

Biz bu çalışma için 2 aydır uğraşıyoruz. Daha önce ilçe genelinde tasarladığımız maskelerle vatandaşa, ihtiyaç sahiplerine, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıttık. Daha sonra böyle bir çalışma düşündük. Arkadaşlarımız kendi imkanları ve özverileriyle bunu yaptılar" dedi

DHA
Hedefleri robotu geliştirmek

Hedefleri robotu daha da geliştirmek

Robotun atık malzemelerden üretildiğini ifade eden Daşan, "Robotumuz atık malzemelerle, sanayilerden parça alınarak tasarlandı. Mesela robotun yukarı kaldırma sistemi bir arabanın cam motorundan söküp çocuklar bu hale getirdiler. Çok fazla bir maliyet olmadan 3 bin TL gibi bir parayla yaptık. Bu gibi durumlarda aslında önemli olan bir fikir üretmek ve bu fikir ölçüsünde çocukların ne yapabildiği çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak dış dünyayla iletişim halinde olmaları daha önemli.

Bu robotu geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok farklı fonksiyonları var. İstenilen yerde çok rahatlıkla kullanılabilir. Alt yapısı ve mantığı güzel bir alet, savunma sanayinde kullanılabilir. Temassız olarak tehlike olan yerlerde kullanılabilir. Özellikle el, ayak kesilerinin çok fazla olduğu fabrikalarda kullanılabilir. Çok daha fazla geliştirilebilme şansı var" diye konuştu.

Sivaslı gençlerin geliştirdiği e-Biyosınav stresi yönetecek
TEKNOLOJİ
Sivaslı gençlerin geliştirdiği e-Biyosınav stresi yönetecek
Abone Ol Google News
Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Baldızı ile bacanağını öldüren katil, kan donduran detayları anlattı.
Sıfır otodabir ayıp daha

Sıfır otoda
bir 'ayıp' daha

Aracı iade edip parasını geri alacak.
Baykalınkızı Halk Partisi adıyla parti kuruyor iddiası kulislerihareketlendirdi

İstanbul'dan atılıp Tokat'taki hedefi vuracak.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

Yeni istihdam<br>paketi geliyor

Yeni istihdam
paketi geliyor

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı.

Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da..
Trump'ın<br>gergin gecesi

Trump'ın
gergin gecesi

Sorular terletti: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim.
Ben bunları<br>hak etmedim

Ben bunları
hak etmedim

​Salça kazanı cinayetinde pes dedirten savunma.
Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon

Polis drone ile tespit edip harekete geçti.
Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak
Ekonomi

Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak

'Ayıplı' çıkan sıfır otomobillere bir yenisi daha eklendi. Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, uzun süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.
Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış
Dünya

Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını geri almak için Türkiye'nin de desteğiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu durumdan rahatsız olan Batı, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten geri durmuyor. Son olarak Fransız haber sitesi France 24, Türkiye karşıtı yalan haber yaparak bir skandala daha imza attı. 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığı ile duyurdu.

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Gündem

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım

Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.