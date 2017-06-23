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İNTERNET

İnternet Üzerinden Nasıl Para Kazanılır?

Bildiğiniz gibi günümüzde pek çok insan internet üzerinden para kazanmak istemektedir. Ancak internet üzerinden para kazanmak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Öncelikle bu alanda para kazanmak için bir tercihte bulunmanız gerekiyor. Editör olabilirsiniz, makale yazabilirsiniz ya da bunları yönetecek sermaye sahibi olmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte bu içeriğimizde sizlerle bu işin bazı püf noktalarını anlatmaya çalışalım.

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İNTERNETTEN NASIL PARA KAZANILIR?

İnternet üzerinde artık günümüzde çok daha yüksek bir kitle var. Yani internet kullananların sayısı yirmi yıl öncesine kıyasla oldukça arttı. Bu durumda da kuşkusuz internet üzerinden daha çeşitli yollar ile para kazanma imkanı olmasını beraberinde getirdi. İnternetten nasıl para kazanılabileceği hususunda öncelikle bilinen bir yanlışı düzeltelim; İnternet sitesi sahipleri, internet sitelerine yapılan tıklamalarla para kazanmazlar. Pek çok insan, bir siteye ne kadar çok tıklarsanız o sitenin o kadar fazla para kazandığını düşünür ancak bu yanlıştır. Tabii çok az da olsa dolaylı olarak doğruluk payı vardır çünkü internet sitesine yapılan bol ziyaret sitenin değerini arttıracaktır ve site sahibine gelir olarak dönecektir. Ancak bilinen yanlış, siteye her girildiğinde site sahibinin o tıklamadan dolayı belli bir miktar para kazanmasıdır. Peki, internet sitesi sahipleri ziyaret başına para almıyorlarsa, nasıl para kazandıklarına cevap verelim.

GOOGLE ADSENSE VE TÜREVLERİ

İnternet sitesi sahipleri, Google Adsense ve onun gibi reklam ağları sayesinde para kazanıyorlar. Nasıl yapılır sorusuna verilecek en direkt cevap budur. Örneğin bir internet sitesine girdiğinizde kare şeklinde veya dikdörtgen şeklinde ufak reklamlar görmüşsünüzdür. İşte o reklamlara tıkladığınızda site sahibi belli bir gelir elde etmiş oluyor. Tabii tüm reklamlar tıklama bazlı çalışmıyor. Bazıları da gösterim bazlı çalışıyor ancak gösterim bazlı olanlar yani pop-up reklamlar insanları çok rahatsız ettiği için pek tercih edilmiyor.

YOUTUBE ÜZERİNDEN NASIL PARA KAZANILIYOR?

İnternet üzerinden sadece internet sitesi sahipleri para kazanmaz. Aynı zamanda bu alanda içerik yazan yazarlar, YouTuber denilen YouTube kanal sahipleri, SEO uzmanları ve daha pek çok insan da internet üzerinden para kazanmaktadır. Günümüzde giderek tercih edilen bir alan olan YouTube üzerinden nasıl para kazanıldığı konusuna değinecek olursak da şunu söyleyebiliriz; YouTube üzerine yüklenen videolarda gösterilen reklamlara bağlı olarak video sahibi belli bir miktar para kazanmaktadır. Örneğin 1000 gösterim yaklaşık 0.2 Dolar olabilir veya çok daha düşük, çok daha yüksek bir meblağ da olabilir. Bu video içeriğiniz ve kanalınız ile doğrudan ilgilidir.

SERMAYE VE ÇOK ÇALIŞMAK

İnternet üzerinden çok büyük paralar kazanmak da, çok az para kazanmak da mümkün. Bu hem sizin elinizde hem de Google gibi büyük arama motorlarının. Ancak internet üzerinden para kazanmak için sahip olmanız gereken iki önemli nitelik sermaye sahibi olmanız ve çok çalışmanızdır. İnternet üzerinde yükselip para kazanabilmek kolay bir iş değildir hem meşakkatli, hem de belli bir maddi yatırım isteyen bir iştir. Tabii sabırlı bir insansanız ve doğru çalışma stili uygularsanız zamanla büyük gelir elde etmemeniz için bir neden yoktur.

İnternetten para kazanma sanatı hususunda daha fazla bilgi için Nasilyapilir.com internet adresini ziyaret edebilirsini

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