iOS 13'ün tanıtım tarihi belli oldu

Apple her yıl yazılım güncellemelerini geliştirici etkinliği WWDC ile yapıyor. iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6.0 ve tvOS 13 güncellemeleri WWDC 2019 etkinliğiyle tanıtılacak. Ayrıca teknoloji devinin bu etkinlikte bir sürpriz yaparak yeni bir cihazı da tanıtması muhtemel.

Apple etkinliğin tarihi hakkında henüz bilgi paylaşmasa da önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Apple’a yakın kaynaklar WWDC 2019 etkinliğinin 3-7 Haziran arası herhangi bir gün gerçekleşeceğini paylaştı.

Merakla beklenen iOS 13’ün karanlık mod desteği vereceği sızdırıldı. Karanlık mod ile iPhone’ların batarya ömrü biraz daha uzayabilir. Geçen sene macOS için karanlık mod desteğini getiren Apple’ın bu yıl iOS 13’e bu özelliği entegre etmesi muhtemel. Ayrıca iPad’ler için yeni ana ekran ve CarPlay’de bazı iyileştirmeler söz konusu.