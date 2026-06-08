Apple, iOS 27’yi WWDC 2026 açılış konuşmasında tanıttı ve ilk geliştirici beta sürümünü aynı gün indirmeye açtı. Genel beta için Temmuz, final sürüm için ise Eylül 2026 takvimi öne çıkıyor.

iOS 27 çıkış tarihi için ilk aşama başladı

Apple, iOS 27 çıkış tarihi sürecini 8 Haziran 2026’da düzenlenen WWDC 2026 açılış konuşmasıyla başlattı. TSİ 20.00’de başlayan sunum, Apple.com, YouTube ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlandı.

Şirketin yeni iPhone işletim sistemi olan iOS 27 için ilk geliştirici beta sürümü, açılış konuşmasının başlamasından yaklaşık bir saat sonra indirilmeye açıldı. Böylece iOS 27 takviminde ilk aşama geliştiriciler için başlamış oldu.

iOS 27 beta 1 geliştiricilere açıldı

Apple, büyük işletim sistemi güncellemelerini tanıttığı gün genellikle ilk beta sürümlerini de yayımlıyor. iOS 27 beta 1 de WWDC 2026 etkinliği devam ederken kullanıma sunuldu.

Apple’ın yazılım test sürecinde iki ana kanal bulunuyor:

Geliştirici beta: Yeni özellikleri erken denemek isteyen kullanıcılar ve geliştiriciler için sunuluyor.

Genel beta: Daha geniş kullanıcı kitlesine, geliştirici beta sürecinden sonra açılıyor.

Final sürüm: Beta testlerinin ardından tüm uyumlu iPhone kullanıcılarına dağıtılıyor.

Daha önce yalnızca ücretli geliştirici hesaplarıyla erişilebilen geliştirici beta sürümleri, artık ücretsiz olarak da indirilebiliyor.

Genel beta için Temmuz 2026 beklentisi

iOS 27 genel beta sürümünün Temmuz 2026’da yayınlanması bekleniyor. Apple, daha kararlı bir deneyim sunmak için genellikle ilk genel beta öncesinde birkaç geliştirici beta sürümünü test ediyor.

Bu nedenle günlük kullanımda hata, pil tüketimi veya performans sorunu yaşamak istemeyen kullanıcılar için genel beta sürümü daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

iOS 27 final sürümü Eylül ayında bekleniyor

Beta sürümleri yüklemek istemeyen kullanıcıların iOS 27 final sürümü için Eylül 2026’ya kadar beklemesi gerekiyor. Beklentiye göre final sürüm, iPhone 18 etkinliğinden birkaç gün sonra tüm kullanıcılara sunulacak.

Geçen yıl iOS 26 için ilk genel beta 24 Temmuz’da yayımlanmış, final sürüm ise iPhone 17 etkinliğinden altı gün sonra 15 Eylül’de kullanıma açılmıştı. Bu takvime göre iOS 27 final sürümünün de Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor.

iOS 27 beta ve final takvimi

iOS 27 için öne çıkan yayın takvimi şöyle:

iOS 27 developer beta 1: 8 Haziran 2026

iOS 27 genel beta: Temmuz 2026

iOS 27 final sürüm: Eylül 2026

Final sürümün kesin tarihi için Apple’ın iPhone 18 etkinliği sonrası yapacağı resmi duyuru takip edilecek.







