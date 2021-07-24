Teknoloji iPhone kullanıcılarını panikleten bildirim Evde Kal Türkiye uyarı mesajı ortalığı karıştırdı
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iPhone kullanıcılarını panikleten bildirim: 'Evde Kal Türkiye' uyarı mesajı ortalığı karıştırdı

Türkiye'de bu sabah saatlerinde çok sayıda iPhone kullanıcısı, telefonlarına acil durum uyarıları kapsamında "Evde Kal Türkiye" bildirimiyle uyandı. Sosyal medyada ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar panik yaşadığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
iPhone kullanıcılarına Evde kal Türkiye mesajı
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Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi. Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti. Ortalığı karıştıran mesajla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

“Evde Kal Türkiye” acil durumu bildirimi alan kullanıcıların tepkileri şöyle:

'Test Alert Notification' ne demek?

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

Nasıl kapatılır?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.

Sıkça kullanılan bir uyarı sistemi

Shiftdelete'nin haberine göre; Özellikle ABD ve Avustralya gibi ülkelerde sıkça rastlanan Uyarı Bildirim (Alert Notification) sistemi Türkiye'de de test edilmeye başlandı. Bazı ülkelerde sel, deprem ve yangın gibi doğal afet anında hükümetler tarafından akıllı telefonlara uyarı bildirimi gönderiliyor. ABD kullanıcılarının sıkça karşılaştığı bu uyarı mesajları ülkemizde de görüldü.

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iPhone kullanıcılarını panikleten bildirim

iPhone kullanıcılarını
panikleten bildirim

'Evde Kal Türkiye' uyarı mesajı ortalığı karıştırdı.
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