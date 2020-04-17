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İran Fizik Derneği: Devrim Muhafızları'nın tanıttığı koronavirüs tespit cihazı bilimden uzak

İran Fizik Derneği: Devrim Muhafızları'nın tanıttığı koronavirüs tespit cihazı bilimden uzak

İran Fizik Derneği, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından tanıtılan ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) enfekte olmuş alanı uzak mesafeden 5 saniye içinde tespit edebildiği iddia edilen cihazı "bilimden uzak" ve "bilim kurgu hikayesi" olarak niteledi.

Haber Merkezi AA
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Merkezi başkent Tahran'da bulunan ülkenin en önemli bilim derneklerinden sayılan İran Fizik Derneği, Devrim Muhafızları Ordusunun Kovid-19 tespit cihazı olarak tanıttığı "Müstean" adlı cihazı bilimsel açıdan değerlendiren bir açıklama yayımladı.

Söz konusu cihazın elektromanyetik dalgalarını kullanarak enfekte olmuş alanı tespit edebildiğine yönelik iddiaya işaret edilen açıklamada, "Maddelerin fiziksel özelliklerini kullanarak tespit ve tanımlama yöntemi fizikte yaygın olarak kullanılsa da şu anda insanlığın ilim seviyesi uzak mesafeden yaklaşık yüz nanometre boyutundaki zerrecikleri tespit edebilme ve algılama kapasitesine sahip değildir. Bu tür iddialar inanılmaz ve bilim kurgu hikayeleri niteliğindedir." denildi.

'Müstean' adlı cihaz dün Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami tarafından tanıtılmıştı.
  • Kovid-19'dan enfekte olmuş noktayı 100 metre uzaklıktan 5 saniyede tespit edebildiği iddia edilen "Müstean" adlı cihaz dün Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami tarafından tanıtılmıştı.

Selami, "Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle de enfekte olmuş alanları tespit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ise cihazın bakanlık tarafından onaylanmadığını belirtmişti.

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Cihaz yeni değil

Sosyal medyada, cihazın mucidi olduğu belirtilen kişinin geçen yıllarda da maden ve kaçak petrol aramalarında benzer bir cihazı kullandığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.

Aynı teknikle çalıştığı öne sürülen cihazın İran'da kilometrelerce uzaktan maden ve 300 metre uzaktan kaçak petrol aramada kullanıldığına ilişkin görüntüler dikkati çekmişti.

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