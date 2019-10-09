Teknoloji Işık enerjisi ile kuşlara müzik öğretildi
BİLİM

Işık enerjisi ile kuşlara müzik öğretildi

University of Texas Southwestern kurumundan bir grup araştırmacı ışık enerjisi ile kuşlara müzik ile ilgili anıları aktardı. Araştırma sayesinde bazı beyin bölgelerinin davranışsal hedefleri hafızasal olarak üstlendiği kanıtlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zebra ispinozları olarak adlandırılan kuşlar.
Zebra ispinozları olarak adlandırılan kuşlar.

Science dergisinde yayımlanan araştırma yazısında bilim insanları; kuşlarda bulunan ve müziksel bilgilerin öğrenilmesinden sorumlu olan bazı özelleşmiş nöronlara gen dizilerini nasıl eklediklerini açıkladı. Bilim insanları eklenen genler sayesinde ışık enerjisi ile gen eklenen nöronları aktive edebildi.

Zebra ispinozları olarak adlandırılan kuşlar şarkı söylemeyi ebeveynlerini taklit ederek öğreniyor. Daha önceden müzik sesi duymayan kuşların beyinlerinin içine University of Texas Southwestern kurumundan bir grup araştırmacı müzikle ilgili anıları ışık enerjisi kullanarak aktardı. Böylece kuşlara müzik 'hafızasını' öğretmeyi başardılar.

Birçok özellik açısından ilkleri teşkil eden araştırma sayesinde bazı beyin bölgelerinin davranışsal hedefleri hafızasal olarak üstlendiği kanıtlandı.

Call of Duty 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı
TEKNOLOJİ
Call of Duty 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı

Sosyal medya ağı Twitter'da veri skandalı: Kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı
TEKNOLOJİ
Sosyal medya ağı Twitter'da veri skandalı: Kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı
ABD asla Ortadoğuda olmamalıydı

'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

​Trump'tan Suriye ile ilgili yeni paylaşım.
Takdir ediyoruz

Takdir ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den harekat görüşmesi.
İBBnin Çince kararına tepki çığ gibi

İBB'nin Çince kararına tepki çığ gibi

'Duraklardaki Çince yazıları biz söküyoruz İBB yeniden asıyor'.
Suriye dahil ilgili<br> ülkelere bildirim yapılacak

Suriye dahil ilgili
ülkelere bildirim yapılacak

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan harekat açıklaması.
100 araçlık askeri konvoy sınırda

100 araçlık askeri konvoy sınırda

Çeşitli illerden komando ve zırhlı araçlar sevk edildi.
İntikaller<br>hazırlıklar sürüyor

İntikaller
hazırlıklar sürüyor

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat açıklaması.
Suriye'de<br> gizemli uçak

Suriye'de
gizemli uçak

​Irak üzerinden geldi, Haseke bölgesinde defalarca tur attı.
Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

​Halil İbrahim Camii'nde skandal görüntüler.
Pentagon'da harekat paniği

Pentagon'da harekat paniği

Uzmanlar yanıtladı: Suriye hava sahası kapalı mı?
Borçlarda<br>indirim yolu açıldı

Borçlarda
indirim yolu açıldı

​Bankalar 9 ay içinde 5 milyar liralık alacağını sattı.

Kızını alyansını satarak okutuyordu

Kızını alyansını satarak okutuyordu

2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını bekliyor.
Türkiye haklı

Türkiye haklı

Ruhani, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı yorumladı.
Çocuğum nerede?

Çocuğum nerede?

Doğu Türkistan'da cevabı alınamayan soru.
Her an yıkılabilir

Her an yıkılabilir

​Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor.
Kış darbesi!

Kış darbesi!

Operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.