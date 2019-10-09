Işık enerjisi ile kuşlara müzik öğretildi

Science dergisinde yayımlanan araştırma yazısında bilim insanları; kuşlarda bulunan ve müziksel bilgilerin öğrenilmesinden sorumlu olan bazı özelleşmiş nöronlara gen dizilerini nasıl eklediklerini açıkladı. Bilim insanları eklenen genler sayesinde ışık enerjisi ile gen eklenen nöronları aktive edebildi.

Zebra ispinozları olarak adlandırılan kuşlar şarkı söylemeyi ebeveynlerini taklit ederek öğreniyor. Daha önceden müzik sesi duymayan kuşların beyinlerinin içine University of Texas Southwestern kurumundan bir grup araştırmacı müzikle ilgili anıları ışık enerjisi kullanarak aktardı. Böylece kuşlara müzik 'hafızasını' öğretmeyi başardılar.