Teknoloji Call of Duty 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı
OYUN

Call of Duty 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden bir tanesi olan Call Of Duty, 1 Ekim itibariyle mobil platformlarda çıkışını gerçekleştirdi. Call of Duty'nin mobil platforma gelmesi, rekorları da beraberinde getirdi. Yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Mobile ilk haftasında tüm rekorları geride bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tencent Games’in ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile oyunu, mobilde ücretsiz ve tek kişilik oynanış aksiyon deneyimi sunuyor.
Tencent Games’in ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile oyunu, mobilde ücretsiz ve tek kişilik oynanış aksiyon deneyimi sunuyor.

Call of Duty'nin gelmiş geçmiş en iyi video oyunları arasında gösteriliyor. 1 Ekim itibariyle mobil platformlarda çıkışını gerçekleştiren bu savaş oyunu, mobil platformda rekor kırdı. Sadece ilk birkaç günde 2 milyon dolar gelir sağlayan Call of Duty: Mobile, indirme rakamlarında da rekorları alt üst etti.

Yüzde 500 artış gösterdi

Mobil uygulamalar konusunda istatistikler sağlayan Sensor Tower'ın verilerine göre, Call of Duty: Mobile piyasaya sürüldüğü ilk hafta sonunda 100 milyon kez indirildi. Bu sayı, geçtiğimiz hafta 20 milyon olan indirme rakamının yüzde 500 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Sensor Tower'ın raporunda, Call of Duty: Mobile oyununun, Fortnite ve PUBG gibi rakiplerinden dört kat daha başarılı olduğunu gösteriyor. Zira bu iki oyun da ilk haftalarında sırasıyla 22.5 ve 28 milyon kez indirilmişlerdi.

  • Ücretsiz olarak Android ve IOS'ta yayınlanan Call of Duty oyunu tüm başa baş rekabetçi Multiplayer modlarının yanı sıra; kara, deniz ve hava araçları ile birlikte Call of Duty'nin klasik mekanlarını da içeren tamamen yeni bir Battle Royale deneyimi içeriyor.

Call of Duty: Mobile Android ve IOS'ta ücretsiz olarak yayında
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Call of Duty: Mobile Android ve IOS'ta ücretsiz olarak yayında

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