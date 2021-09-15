Karar alındı: New York'ta fosil yakıtlı araçlar yasaklanacak

Birçok farklı ülke, fosil yakıtkaynaklarınınazalması ve çevre kirliliğininçokbüyük orandaartmasıyla birlikte ek çözümler geliştiriyor. Alınan yeni kararlarla birlikte hükümetler doğrudan elektrikli otomobillerin önünü açmaya odaklanıyor.

Son olarak New York'ta 2035 itibariyle fosil yakıtlı araçlarının satışlarının yasaklanması da bu kapsama dahil ediliyor. Karar, New York Senatosu ve Meclisi tasarıyı onayladı ve Vali Kath Hochul yasayı imzaladı.

Böylece artık eyalette birçok farklı noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonlarının kurulması için de büyük bir çaba var.

Atılan bu adım, eyaletteki sera gazı emisyonlarının %35 oranında azalmasını sağlayacak. Yani hedeflenen ve planlanan bu.

Yani aslında New York, önümüzdeki 14 senede insanları elektrikli araç almaya ikna etmenin yanı sıra eyalet genelinde kapsamlı bir şarj ağı kurmuş olacak. Bu, apartmanlara, marketlere, alışveriş merkezlerine ve otoparklara şarj istasyonları kurulacağı anlamına geliyor.

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