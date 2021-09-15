Teknoloji Karar alındı New Yorkta fosil yakıtlı araçlar yasaklanacak
OTOMOBİL

Karar alındı: New York'ta fosil yakıtlı araçlar yasaklanacak

New York, 2035 yılına kadar fosil yakıtla çalışan araçların satışını yasaklayacak. Konuyla alakalı çalışmalar devam ederken yasa sonunda onaylandı. Böylece fosil yakıtlı araçların sayısı azaltılarak elektrikli otomobillerin kullanımının artırılması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Karar alındı: New Yorkta fosil yakıtlı araçlar yasaklanacak
Benzinli otomobil

Birçok farklı ülke, fosil yakıtkaynaklarınınazalması ve çevre kirliliğininçokbüyük orandaartmasıyla birlikte ek çözümler geliştiriyor. Alınan yeni kararlarla birlikte hükümetler doğrudan elektrikli otomobillerin önünü açmaya odaklanıyor.

Son olarak New York'ta 2035 itibariyle fosil yakıtlı araçlarının satışlarının yasaklanması da bu kapsama dahil ediliyor. Karar, New York Senatosu ve Meclisi tasarıyı onayladı ve Vali Kath Hochul yasayı imzaladı.

Böylece artık eyalette birçok farklı noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonlarının kurulması için de büyük bir çaba var.
Böylece artık eyalette birçok farklı noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonlarının kurulması için de büyük bir çaba var.

Atılan bu adım, eyaletteki sera gazı emisyonlarının %35 oranında azalmasını sağlayacak. Yani hedeflenen ve planlanan bu.

Yani aslında New York, önümüzdeki 14 senede insanları elektrikli araç almaya ikna etmenin yanı sıra eyalet genelinde kapsamlı bir şarj ağı kurmuş olacak. Bu, apartmanlara, marketlere, alışveriş merkezlerine ve otoparklara şarj istasyonları kurulacağı anlamına geliyor.

10 marka tarih verdi: Benzinli ve dizel araçlara veda ediyorlar
FOTOĞRAF 14
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Zararlı gaz salımı ve artan maliyetleri nedeniyle dizel ile benzinli motor taşıyan otomobillerin 2020'li yıllara girilmesiyle beraber tahtı sallanmaya başladı. Bu otomobillerin yıllar geçtikçe Avrupa başta olmak üzere, dünyada kullanımının giderek düşmesi beklenirken, pazarın hakiminin önce hibrit sonra elektrikli otomobillerin olması bekleniyor.
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Bu kapsamda son adımı ise Alman otomobil üreticisi Audi attı. Audi, otomotiv endüstrisinin dünya çapında elektrikli otomobillere yönelik atılımlarının artmasıyla birlikte, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.
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Birçok şirket geçtiğimiz aylarda fosil yakıtla çalışan araçların üretimini durduracağını açıklarken, Çin'in en büyük devlete ait otomobil üreticilerinden biri olan BAIC ve İngiliz Jaguar, 2025 yılına kadar benzinli araç satışını durduracağını bildirmişti.
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BAIC ve Jaguar’ın ardından İsveçli Volvo, 2030'dan itibaren yalnızca elektrikli modeller satmayı planlıyor.
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Amerikan otomobil üreticisi General Motors da (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.
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Alman Mercedes-Benz üreticisi Daimler de, 2039 yılına kadar içten yanmalı motorları kullanımdan kaldıracak.
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Volkswagen benzin ve dizelden çıkış için takvimi 2040 yılı olarak planlamış durumda.
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Honda, 2040 yılı itibarıyla benzin ve dizel araç satışlarını sonlandırarak sadece elektrikli araç satışı yapacak.
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Porsche dizel araçların üretiminden vazgeçen ilk Alman otomobil şirketi oldu.
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Alman otomotiv devi Mercedes’in alt markası Smart da 2025 yılında benzinli otomobil üretimine son vereceğini ve tamamen elektrikli araçlara döneceğini açıkladı.
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Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 45’lik bir azalmayı hedefliyor.
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Almanya’nın Hamburg kentinde Euro5 ve daha eski dizel motorlu araçlar yasaklandı. Almanya’da elektrikli araçlar için vergi indirimi getiren yasa yürürlüğe girdi. Hollanda, 2030 yılında içten yanmalı motorlu yani benzinli ve dizel araçları tamamen yasaklayacak. ABD, Fransa ve İngiltere 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor.
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Çin'de hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergilerden muaf tutulmaya başlandı. İran, büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen yüzde 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra düşürdü.
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Nissan, Avrupa genelinde dizel araç satışını tamamen sonlandırma kararı aldı ve kıtada satılacak yeni modellerin dizel versiyonlarını da üretmeyeceğini açıkladı.
10 marka tarih verdi: Benzinli ve dizel araçlara veda ediyorlar
Dünya çapında elektrikli otomobillere yönelik atılımlarının hızlanması ve kimi ülkelerin benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklayacağını duyurmasının ardından otomobil markaları da harekete geçti. Son olarak Alman otomobil üreticisi Audi dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. İşte bu yönde adım atacağını açıklayan otomobil markaları..
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