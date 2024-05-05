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Teknoloji

Kayseri'de TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2,5 milyon liralık malzeme desteği sağlanacak

Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST'e başvuru yapan proje takımlarına destek olmaya devam ediyor. Bu yıl Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak takımlardan destek talep edenler için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda proje değerlendirme toplantısında 81 proje jüri karşısına çıktı. Proje değerlendirme sonuçları 10 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2,5 milyon liralık malzeme desteğinde bulunulacak.

15:30 - 5/05/2024 الأحد
AA
TEKNOFEST
TEKNOFEST
Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2,5 milyon liralık malzeme desteğinde bulunulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST'e başvuru yapan proje takımlarına destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl A
dana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak takımlardan destek talep edenler için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda proje değerlendirme toplantısında 81 proje jüri karşısına çıktı.
Proje değerlendirme sonuçları 10 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AR-GE'ye ve gençlere verdikleri destekleri sürdüreceklerini vurguladı.

Palancıoğlu, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sene yaşandığını, İHA, SİHA ve birçok yerli ve milli üretimlerle ülkenin gücüne güç katıldığını aktardı.

Melikgazi Belediyesi olarak TEKNOFEST kapsamında teknoloji üreten ve geliştiren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine destek verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
  • "2022 yılında 33 takıma 1 milyon lira, 2023'te tam 20 projeye 1,5 milyon lira, 2024 yılında ise rekor bir rakamla 2,5 milyon lira teknolojik destekle gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak üreten gençlerimizin her zaman yanındayız. Geçen sene TEKNOFEST'te Kayseri'den stant açan tek belediye olmayı başardık. Gençlerimiz de bu emeklerimizi karşılıksız bırakmadı ve Kayseri'ye birincilik getirdik. İnşallah bu sene de güzel sonuçlara imzamızı atacağız. TEKNOFEST için proje üreten tüm gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."


#TEKNOFEST
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