LG'den teknoloji hamlesi geldi

LG’nin fark yaratan ürünleri arasında, geçen günlerde Güney Kore’de satışa sunulan LG SIGNATURE OLED R kıvrılabilir TV yer alıyor. Bulunduğu alanı zenginleştiren, her tarza uyum sağlayan LG SIGNATURE OLED R, kullanımda olmadığı zamanlarda kıvrılarak bir ses sistemi boyutundaki kasasına giriyor. Teknoloji ve tasarımın birleşme noktası olarak kabul edilen LG’nin rakipsiz kıvrılabilir televizyonları yeni bir çığır açıyor.

LG’nin ürün tanımını yeniden şekillendiren teknolojileri arasında LG WING de bulunuyor. Biri döndürülebilir iki farklı ekranıyla tüketicileri şaşırtan LG WING, bir telefonun işlevini yeniden tanımlıyor.

LG

Akıllı ürünler çağın dönüşümüne işaret

LG’nin Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 sırasında gösterdiği ve yaşam tarzı ile teknolojiyi birleştirdiği farklı ürünleri arasında, akıllı ayna ve ev bahçe sistemi de bulunuyor.

LG’nin akıllı soyunma odası aynası, sanal kıyafetleri karıştırmak ve eşleştirmek üzere kullanıcıların vücudunu 3D kamera ile tarıyor. Böylelikle tüketiciler kıyafetleri giyme zahmetine katlanmadan üzerlerinde nasıl duracağını görme şansı elde ediyor.

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Bu yenilik, özellikle kalabalık ortamlara girilmemesi gereken günümüzdekine benzer dönemlerde kullanıcıların hem hayatlarını kolaylaştırıyor hem de sağlıklarını koruyor. Mutfak için LG’nin akıllı ev bahçe sistemi ise, LG ThinQ buzdolabına takılabiliyor ve gerektiğinde tohumlara ısı ve su sağlamak için ortamı otomatik olarak ayarlıyor.

Müşteri memnuniyetini ve tüketicilerden gelen geri dönüşleri her zaman iş yapış şeklinin kalbine yerleştiren LG, yeni tüketim trendlerine yeni nesil ürünleriyle yanıt veriyor.

Bu kapsamda, tüketicilerin hız ve esneklik taleplerini yapay zekaya sahip ürün ve uygulamaları ile karşılayan LG, ThinQ uygulaması sayesinde, bağlantılı cihazlarının tümünü uzaktan yönetebiliyor. LG ThinQ, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran en önemli teknolojilerden biri olarak kabul ediliyor.