Teknoloji Marsta hayat var
BİLİM

Mars'ta hayat var

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars’ta Perseverance gezgini tarafından toplanan ilk örneklerin Kızıl Gezegen’de suyun bulunduğunu gösterdiğini duyurdu. Uzay Ajansı, bu durumun Mars’ta hayatın var olabileceğini büyük ölçüde kanıtladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsta hayat var
NASA, uzay aracı Perseverance’ın Mars’ta topladığı iki kaya örneğinde su kalıntılarına rastlandığını açıkladı.

Uzayda yaşamın var olup olmadığı tüm gizemini korurken, NASA’dan ezber bozan bir açıklama geldi. Uzay Ajansı, gezegende görev yapan uzay aracı Perseverance’ın bu hafta başlarında ‘Montdenier’ ve ‘Montagnac’ adlı iki kaya örneği toplama görevini başarıyla gerçekleştirdiğini, örneklerde su kalıntılarına rastlandığını ve bu buluşun Mars’ta hayatın var olabileceğini büyük ölçüde kanıtladığını açıkladı. Çalışmaların devam ettiğini belirten NASA, Kızıl Gezegen’de yer alan Jezero Krateri’nin bir zamanlar ‘potansiyel olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir ortam’ olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

Salda gölünde Mars izi aranıyor
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Salda gölünde Mars izi aranıyor
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başlarken bir taraftan da Salda gölünde incelemeler sürdürülüyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.

YER ALTI SUYU VAR

  • Perseverance , 6 ve 8 Eylül’de kaya örneklerini topladı ve ekip o zamandan beri onları 385 milyon kilometre öteden analiz ediyor. Çekirdek numuneleri sağlayan ve ekibin ilk örnek toplama girişiminde hedeflediği kayada gördükleri değişiklik seviyesi, yeraltı suyunun uzun süredir mevcut olduğunu gösteriyor. NASA Genel Merkezi’nden Mitch Schulte konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplanan kayalar, Mars’taki sıvı suyun tarihi ve kararlılığıyla ilgili büyük soruyu yanıtlamaya yardımcı olacak” dedi. Bununla birlikte araştırmacılar kaya örneklerinde, yeraltı suyu buharlaştığında oluşmuş olabilecek tuzlar olduğunu belirledi.

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MİKROSKOBİK YAŞAMA ELVERİŞLİ

NASA, “Bu ilk iki kaya çekirdeğindeki tuz mineralleri, antik Mars suyunun küçük kabarcıklarını da hapsetmiş olabilir. Bu mineraller, Mars’ın eski iklimi ve yaşanabilirliği hakkında ipuçları sunan mikroskobik zaman kapsülleri olarak hizmet edebilir” açıklamasını yaptı. Diğer taraftan bilim insanları, yeraltı suyunun bir zamanlar Jezero’nun içinde akan sudan kaynaklandığını veya göl kuruduktan çok sonra kayaların arasından geçmiş olabileceğini varsaydıklarını duyurdu. NASA, suyun geçmişte bölgeyi mikroskobik yaşama daha elverişli hale getirecek kadar uzun süre orada olduğunun kesin olduğunu belirtti.

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