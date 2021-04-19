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Teknoloji Marsta ilk uçuş denemesi
BİLİM

Mars'ta ilk uçuş denemesi

NASA'nın helikopterinin, Mars'taki ilk uçuş görevini başarıyla tamamladığı duyuruldu. Mars’taki ilk uçuş, Türkiye saatiyle 10.30’da gerçekleşti. İnişe ilişkin veriler 3 saat sonra dünyaya ulaştı.

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Marsta ilk uçuş denemesi
İlk görüntü.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars programı kapsamında 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olan Ingenuity adlı helikopter, tarihi uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı şekilde iniş yaptı.

NASA'dan yapılan açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti. Tarihi anlar, NASA tarafından canlı yayınlandı.

VERİLER DÜNYAYA 3 SAAT SONRA ULAŞTI

Mars’taki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10.30’da gerçekleşti. İnişe ilişkin verilerin ise 3 saat sonra dünyaya ulaştığı bildirildi.

NASA çalışanları, uçuşun başarılı olduğuna ilişkin verileri aldı. Yaşanan sevinç anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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