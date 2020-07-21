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Teknoloji NASA astronotları son uzay yürüyüşlerine çıktılar
BİLİM

NASA astronotları son uzay yürüyüşlerine çıktılar

NASA çalışanı astronotlar batarya değiştirmek için son uzay yürüyüşlerine çıktı. Astronotlar görevi tamamladıktan sonra ülkelerine dönecekler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimini tamamlamak üzere son uzay yürüyüşüne başladı.

Haber Merkezi AA
Uzay yürüyüşünde batarya değiştiler.
Uzay yürüyüşünde batarya değiştiler.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Bob Behnken ve Chris Cassidy, eski teknolojiye sahip nikel-hidrojen bataryaları yeni teknoloji lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere son kez istasyon dışına çıktı.

Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları dördüncü uzay yürüyüşü oldu.

  • ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.

Bataryalar, istasyona bağlı 4 güneş panelinden elde edilen enerjiyi depolayarak elektrik kanallarıyla içe aktarıyor.

Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan türdeki lityum-iyon bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını sağlayacağı tahmin ediliyor.

NASA ilk kez paylaştı: Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı
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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş’in yüzeyini tüm detaylarıyla ortaya koyan, şimdiye kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarını paylaştı.
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Fotoğraflar, geçtiğimiz ay ESA’nın geliştirdiği Solar Arbiter uydusu tarafından Güneş’in yaklaşık 75 milyon kilometre uzağından çekildi.
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Bu durum, yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısına denk geliyor.
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Şubat'ta göreve başlayan uzay aracının Güneş'in yüzeyinine 40 milyon kilometre yaklaşması bekleniyor.
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Solar Orbiter, böylelikle görevini tamamladığında Güneş’e Merkür’den daha yakın olacak.
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NASA ilk kez paylaştı: Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenimizin en büyük yıldızı olan Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın fotoğraflarını paylaştı. Görüntüler, Güneş'e Dünya'dan iki kat daha yakın olan Solar Orbiter uydusu ile elde edildi. Uzay aracı, görevini tamamladığında Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacağı bildirildi.

Batarya değişimi için uzay yürüyüşüne çıktılar.

İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görevde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.

NASA 'en iyi dünya' fotoğrafını seçti
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti.
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Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada, 56 bin kişinin oy kullandığı belirtilirken; yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu.
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Öte yandan, yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.
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NASA 'en iyi dünya' fotoğrafını seçti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını çekti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.


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