NASA yayınladı: Jüpiter'de gizemli parıltı

Satürn'ün uydularından Enceladus'un donmuş yüzeyinin altındaki okyanusta yaşam için gerekli elementlerden fosfor bulundu. Fosforun bulunmasıyla Enceladus'un yaşam için gerekli tüm elementlere sahip bulunması, uydunun Dünya dışında yaşam için "en ideal" yer olma olasılığını arttırdı.