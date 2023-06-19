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Teknoloji

NASA yayınladı: Jüpiter'de gizemli parıltı

NASA, 2020'nin sonlarında Jüpiter'in 31. yakın geçişi sırasında Juno uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafları yayınlamaya başladı . Geçtiğimiz gün yayınlanan bir fotoğraf, gaz devinin kuzey kutbuna yakın bir girdabı ve bir şimşek çakmasından gözlemlenebilir bir parıltıyı gösterdi.

09:41 . 19/06/2023 Pazartesi
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Jüpiter

Jüpiter

NASA, Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da olduğu gibi, bir amonyak-su çözeltisi içeren bulutlarda meydana geldiğini ve çoğunlukla kutupların yakınında görüldüğünü belirtti.

Yıldırım fotoğrafı, Juno 30 Aralık 2020'de Jüpiter'in 31. yakın uçuşunu tamamlarken çekildi.

Bilim insanı Kevin M. Gill, görüntüyü 2022'de uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden işledi.

Yıldırım fotoğrafı çekildiğinde, uzay aracı gezegene yaklaşırken 78 derecelik bir enlemde Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 32 bin kilometre üzerindeydi.

Juno , Jüpiter'e 50'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve 820 bin kilometreden fazla uçtu.

Jüpiter'e 4 Temmuz 2016'da ulaştı ve ilk bilim uçuşu 53 gün sonra gerçekleşti.



#Jüpiter
#NASA
#şimşek
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