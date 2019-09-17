Teknoloji Nefesler tutuldu TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
BİLİM

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı. Katılımcılar, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve Skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini yakından inceleme imkanı bulacak. Teknoloji yarışmalarının finallerinde, yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak.

Haber Merkezi AA
TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü.
TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.

Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı.

TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.

2 bin takım mücadele edecek

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

  • TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek.

Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, "Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri", "Roketimi Tasarlıyorum", "Desenli Kanatlar", "Havacılık ve Uzay", "Nanoteknoloji", "Enerji Teknolojileri", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

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World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül'de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.

Uçuş gösterileri nefes kesecek

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.

  • Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.

Rus savaş ve yolcu uçakları da festivalde olacak

BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek. Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak.

  • Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek. Festival, 22 Eylül'de sona erecek.

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST İstanbul başladı
FOTOĞRAF 21
Title
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Title
Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.
Title
Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı.
Title
TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.
Title
Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.
Title
Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.
Title
Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.
Title
TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.
Title
Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek.
Title
Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri, Roketimi Tasarlıyorum, Desenli Kanatlar, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Elektronik Programlama, Robotik Kodlama, Mobil Uygulama ve Programlama konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
Title
World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.
Title
Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül'de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.
Title
Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.
Title
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek.
Title
TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak.
Title
Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.
Title
Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.
Title
Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak.
Title
Teknofest'in uçuş programı.
Title
Title
Nefesler tutuldu: TEKNOFEST İstanbul başladı
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

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