Nokia ABD yaptırımlarının faydalı olacağını söyledi

ABD’nin Huawei’ye karşı uyguladığı yaptırımlar, diğer Çin merkezli teknoloji şirketleri tarafından yakından takip ediliyor. Huawei’nin 5G teknolojileri üzerine çalıştığı ve bu konuda diğer şirketlere göre başarılı olduğu biliniyor. Nokia CEO’su Rajeev Suri, bu kara liste olayının en çok Asyalı teknoloji şirketlerine yarayacağına dair açıklamalar yaptı.

Suri yapmış olduğu açıklamalarda, Nokia'nın 5G teknolojileri için çalıştığının altını çizerek bazı anlaşmalar yaptıklarını ve bu anlaşmalarla birlikte dünyanın ilk 5G ağlarından bir tanesini kurmaya çalıştıklarını belirtti. Huawei'ye karşı başlatılan yasal sürecin uzun vadede kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Suri, yeni bir 5G ağ anlaşmasını da nisan ayının sonunda imzaladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman, özellikle Nokia'nın Huawei'nin içinde bulunduğu süreci kendi faydaları doğrultusunda kullanacakları anlaşılabiliyor. Zaten Nokia, 5G teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürüyor ve 37 farklı 5G anlaşmasının yapıldığı biliniyordu. Önümüzdeki süreçte Nokia'yı 5G teknolojileri ile ilgili gelişmelerde daha yakından göreceğiz gibi duruyor.

Tüm gelişmelerle paralel olarak Nokia'nın finansal varlığı da değerlendi. Şirketin hisse senetleri şimdiden yüzde 1.9 oranında yükseldi.