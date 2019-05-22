Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Nokia ABD yaptırımlarının faydalı olacağını söyledi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İNTERNET

Nokia ABD yaptırımlarının faydalı olacağını söyledi

Trump’ın Çin kararnamesi sonrası teknoloji devi Huawei ile birçok ABD merkezli firma çalışmayı durdurdu. Nokia CEO’su Rajeev Suri, bu kararın uzun vadede Nokia ve diğer Çin merkezli teknoloji şirketi için faydalı olacağını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Nokia
Nokia

ABD’nin Huawei’ye karşı uyguladığı yaptırımlar, diğer Çin merkezli teknoloji şirketleri tarafından yakından takip ediliyor. Huawei’nin 5G teknolojileri üzerine çalıştığı ve bu konuda diğer şirketlere göre başarılı olduğu biliniyor. Nokia CEO’su Rajeev Suri, bu kara liste olayının en çok Asyalı teknoloji şirketlerine yarayacağına dair açıklamalar yaptı.

Suri yapmış olduğu açıklamalarda, Nokia'nın 5G teknolojileri için çalıştığının altını çizerek bazı anlaşmalar yaptıklarını ve bu anlaşmalarla birlikte dünyanın ilk 5G ağlarından bir tanesini kurmaya çalıştıklarını belirtti. Huawei'ye karşı başlatılan yasal sürecin uzun vadede kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Suri, yeni bir 5G ağ anlaşmasını da nisan ayının sonunda imzaladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman, özellikle Nokia'nın Huawei'nin içinde bulunduğu süreci kendi faydaları doğrultusunda kullanacakları anlaşılabiliyor. Zaten Nokia, 5G teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürüyor ve 37 farklı 5G anlaşmasının yapıldığı biliniyordu. Önümüzdeki süreçte Nokia'yı 5G teknolojileri ile ilgili gelişmelerde daha yakından göreceğiz gibi duruyor.

Tüm gelişmelerle paralel olarak Nokia'nın finansal varlığı da değerlendi. Şirketin hisse senetleri şimdiden yüzde 1.9 oranında yükseldi.

PKKya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedefleri vuruldu.
Mersinde tersaneyeniden gündemde

Mersin'de tersane
yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.
Bankayı inandıramadı

Bankayı inandıramadı

​Hesabına yatan fazla altınları iade etmek için başvurmadığı yer kalmadı.
Burası Antalya

Burası Antalya

​Mayıs ayında 10 metre kar ile mücadele.
İsmi kalkıyor

İsmi kalkıyor

​Başakşehir Kulübü'nden 'Fatih Terim' kararı
Adliyeye getirildiler

Adliyeye getirildiler

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede.
Dağa çıktığımda da<br>aynı soruyu sordun mu?

Dağa çıktığımda da
aynı soruyu sordun mu?

​Bakan Soylu, CHP İstanbul adayına yanıt verdi.

Dünyada<br>bir benzeri yok

Dünyada
bir benzeri yok

Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı.

Bin lira<br>haftaya hesapta

Bin lira
haftaya hesapta

​12.5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
Boynu kırılmış olabilir

Boynu kırılmış olabilir

​Şule Çet davasında mahkemeye yeni rapor sunuldu.
2 bin lira harçlık<br>30 bin lira bedel

2 bin lira harçlık
30 bin lira bedel

Bakan Akar, yeni sistemin detaylarını açıkladı.
Askerdekiler erken terhis mi olacak?

Askerdekiler erken terhis mi olacak?

​Yeni askerlik sistemi ile birlikte müjde gelebilir.
9 milyon <br>euroya gidiyor

9 milyon
euroya gidiyor

​Şampiyon Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.
Fransa'dan<br> Samp-T füze teklifi

Fransa'dan
Samp-T füze teklifi

​S-400 ve F-35 geriliminde Türkiye'ye yeni teklif.
100 bin kişi aranıyor

100 bin kişi aranıyor

​Çok sayıda kurum personel alımı için harekete geçti

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.