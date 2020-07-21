PCI Pal tarafından yapılan yeni araştırma, pandemiyle birlikte kişisel veriler konusunda tüketicilerin şirketlere karşı tutumunu değerlendiriyor. Tüketicilerin çoğunluğunun (yüzde 69) pandemi öncesinde kişisel verilerinin ne şekilde kullanıldığı konusunda endişeli olduğu ve pandemi sırasında bunun daha da arttığı raporlandı.

Covid-19 salgını sırasında zayıf siber güvenlikleri nedeniyle müşterilerinin kişisel verilerini koruyamayan şirketlerin ciddi zararlar alabileceğini aktaran uzmanlar, kişisel verilerle temas kuran her şirketin gerekli olan teknik ve idari yapılanmayı titizlikle gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizerken, şirketlere kişisel verilerin güvenliği konusunda 5 öneride bulunuyor.

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Pandemide endişeyi uzaktan çalışma artırıyor

Birçok şirket çalışanın uzaktan çalışma sistemine geçmesi ve hala devam ediyor oluşu ile pandemi sürecinde siber saldırıların daha da artması, kişisel verileri şirketlerde olan müşterileri ciddi derecede tedirgin ediyor. Araştırmaya göre ankete katılanların 4’te 3’ü bu durumdan dolayı büyük bir düzeyde endişe duyuyor. Pandemi sürecinin başlı başına bir olağanüstü durumu içermesinin kişisel veriler konusunda da tüketicilerin bilinç düzeylerini değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, gerekli siber güvenlik adımları atmayan şirketlere karşı müşterilerin bağlılık oranlarının ciddi oranda değişeceğini ve müşteri kayıplarında bu durumun önemli bir etken olarak karşılarına çıkacağını belirtiyor.

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Önlem almayan şirket müşteri kaybediyor

Şirketlerdeki veri sızıntıları ya da yaşanan ihlallerin birçok nedeni olsa da müşterilerdeki izlenimi tamamıyla yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasıyla örtüşüyor. Yapılan araştırmada, İngiltere’deki tüketicilerin yüzde 33’ünün verilerinin herhangi bir şekilde sızdırıldığını öğrenme durumlarında, birkaç yıl boyunca o şirketle ilgili bir ilişkilerinin olmayacağını belirttiğini aktarıyor. Kişisel verilerini emanet ettiği şirketlerin gerekli siber güvenlik adımlarını atmadığını gören müşterilerin ceza sistemine geçişinin kolay olabileceğini hatırlatan uzmanlar, kişisel verisini koruyamayan şirketlere yönelik müşterilerin hala pozitif algı ile yaklaşmasının zor olabileceğini ve müşteri kayıplarının yaşanabileceğini belirtiyor.

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Kişisel verileri korumada 5 önemli öneri

Siber saldırganlar tarafından sayısız saldırılara maruz kalan şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, şirketlere kişisel veriyi korumaya dair önemli önerilerde bulunuyor.

Öneriler için galeriyi tıklayınız.

FOTOĞRAF 12 PCI Pal tarafından yapılan yeni araştırma, pandemiyle birlikte kişisel veriler konusunda tüketicilerin şirketlere karşı tutumunu değerlendiriyor. Tüketicilerin çoğunluğunun (yüzde 69) pandemi öncesinde kişisel verilerinin ne şekilde kullanıldığı konusunda endişeli olduğu ve pandemi sırasında bunun daha da arttığı raporlandı. Covid-19 salgını sırasında zayıf siber güvenlikleri nedeniyle müşterilerinin kişisel verilerini koruyamayan şirketlerin ciddi zararlar alabileceğini aktaran uzmanlar, kişisel verilerle temas kuran her şirketin gerekli olan teknik ve idari yapılanmayı titizlikle gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizerken, şirketlere kişisel verilerin güvenliği konusunda 5 öneride bulunuyor. Birçok şirket çalışanın uzaktan çalışma sistemine geçmesi ve hala devam ediyor oluşu ile pandemi sürecinde siber saldırıların daha da artması, kişisel verileri şirketlerde olan müşterileri ciddi derecede tedirgin ediyor. Araştırmaya göre ankete katılanların 4’te 3’ü bu durumdan dolayı büyük bir düzeyde endişe duyuyor. Pandemi sürecinin başlı başına bir olağanüstü durumu içermesinin kişisel veriler konusunda da tüketicilerin bilinç düzeylerini değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, gerekli siber güvenlik adımları atmayan şirketlere karşı müşterilerin bağlılık oranlarının ciddi oranda değişeceğini ve müşteri kayıplarında bu durumun önemli bir etken olarak karşılarına çıkacağını belirtiyor. Şirketlerdeki veri sızıntıları ya da yaşanan ihlallerin birçok nedeni olsa da müşterilerdeki izlenimi tamamıyla yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasıyla örtüşüyor. Yapılan araştırmada, İngiltere’deki tüketicilerin yüzde 33’ünün verilerinin herhangi bir şekilde sızdırıldığını öğrenme durumlarında, birkaç yıl boyunca o şirketle ilgili bir ilişkilerinin olmayacağını belirttiğini aktarıyor. Kişisel verilerini emanet ettiği şirketlerin gerekli siber güvenlik adımlarını atmadığını gören müşterilerin ceza sistemine geçişinin kolay olabileceğini hatırlatan uzmanlar, kişisel verisini koruyamayan şirketlere yönelik müşterilerin hala pozitif algı ile yaklaşmasının zor olabileceğini ve müşteri kayıplarının yaşanabileceğini belirtiyor. Siber saldırganlar tarafından sayısız saldırılara maruz kalan şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, şirketlere kişisel veriyi korumaya dair önemli önerilerde bulunuyor. 1. Gizliliğe en çok şirketler dikkat etmeli. Bireylerin, kişisel bilgilerini uygunsuz ve yetkisiz erişimden korumak için makul güvenlik önlemlerini şirketlerin alması gerekiyor. KVKK ve GDPR özelinde şirketlerin karşılaşacakları yaptırımlar dışında, artık bu konu da bilinçli davranışlar sergilemesi şirketlerin itibarına da artılar katacaktır. 2. Şeffaflığın güven yaratacağını unutmayın. Tüketicilerin kişisel bilgilerini nasıl topladığınız, kullandığınız ve paylaştığınız konusunda açık ve dürüst olun. Tüketicinin verilerinin nasıl kullanılmasını bekleyebileceğini düşünün ve varsayılan olarak bilgilerini korumak için gerekli adımları atın. 3. İş ortaklarınıza ve aldığınız üçüncü taraf hizmetlere dikkat edin. Şirketiniz adına hizmet veren herkesin, tüketicilerinizin kişisel bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığından da şirketinizin sorumlu olduğunu unutmayın. 4. Veri sorumlunuzu tayin edin. KVKK dahilinde şirketinizin veri sorumlusu olduğunu unutmayın. KVKK’nın getirdiği gerekliliklerden önemli bir adım olan VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü gerçekleştirmeyi unutmayın. 5. KVKK uyumluluğunuzu tamamlayın. Kişisel verileri saklamak, korumak ve işleyebilmek için gerekli olan tüm hukuki ve teknik tedbirleri şirketlerin alması gerekiyor. İhtiyaç duyduğunuz gerekli adımların atılmaması karşılığında gerçekleşecek yaptırımlar konusunda geç kalmamak adına profesyonel destek almaktan kaçınmayın. Koca koca şirketler müşteri sadakatini nasıl kaybediyor? Geri kazanmak için neler yapmalılar? Yapılan yeni bir araştırmaya göre müşteriler, Covid-19 salgını sırasında kullanıcılarının verilerinden ödün veren şirketlerden uzaklaşıyor. Pandemi öncesi ve sonrası kişisel verilerin güvenliği konusundaki bilinçte ciddi değişimlerin yaşanacağını belirten uzmanlar, yetersiz güvenlik uygulamaları nedeniyle kişisel verilere gerekli özeni göstermeyen şirketleri uyarıyor. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



FOTOĞRAF 10 Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de bankalar temel ihtiyaç desteği kredisi kampanyaları başlattı. Karantina döneminde maddi sıkıntı yaşamak istemeyen insanlar krediler hakkında detaylı bilgi almaya yöneldi. Google Arama Trendleri’ne göre Türkiye’de ”ihtiyaç kredisi”, “kredi başvurusu” ve “enflasyon” aramaları yükselişe geçti. Güney Afrika’da bankacılık uygulamaları ile satın alma işlemini merak edenler yoğun olarak “nasıl ödeme” araştırması yaparken İngiltere’de en çok “dijital bankacılık” ile ilgili arama yapıldı. Google Arama Trendleri’nde sadece banka kredileri yükselişe geçmedi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika çapında devlet yardım programları da en çok araştırılanlar arasındaydı. Polonya’da “sosyal güvenlik muafiyeti”, İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ sıklıkla aranan kelimeler arasında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayanlar hükümetin online iş portalı olan “Virtual Job Market” aramalarını artırırken, İspanya’da en çok “çalışma bakanlığı” hakkında arama yapıldı. Türkiye’de ise “yardım başvurusu”, “İBB sosyal yardım” ve “askerlik” aramalarının artışta olduğu görüldü. Online eğitim, hakkında en çok araştırma yapılan konuların başında geliyor. İngiltere’de “ücretsiz kurslar”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde “online okul kitapları platformu”, Güney Afrika’da “e-okul” ve Polonya’da “öğretmenler tarafından TV’de verilen dersler” Google’da en çok aratılan terimlerden oldu. Türkiye’de ise, “online deneme”, “anlatım bozuklukları” ve “kartondan saat yapmak” aramalarında artış yaşandı. 6-12 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporunu değerlendiren Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, raporun salgın günlerinde tüketici ihtiyacını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Google aramalarının son günlerde temel gereksinimlerden çok, uzun vadeli etkileri olabilecek konulara doğru evrilmesinin insanların karantina sürecine adaptasyon hızı hakkında fikir verdiğini ifade eden Bülbül, yapılan aramaların şirketler için mevcut satış durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik satış stratejileri geliştirmeleri için kıymetli birer ipucu niteliği taşıdığına dikkat çekti. Google Arama Trendleri’ne göre Türkiye’de 'ihtiyaç kredisi', 'kredi başvurusu' ve 'enflasyon' aramaları yükselişe geçti Tüketicilerin ihtiyaçlarındaki dönüşümü gözler önüne seren Google Arama Trendleri raporu yayımlandı. 6-12 Nisan haftasını kapsayan rapor, COVID-19 günlerinde yapılan aramaların yiyeceğe ve diğer temel ihtiyaçlara erişimden finansal yardım ve online eğitim gibi uzun vadeli ihtiyaçlara yöneldiğini gösteriyor.



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