Sosyal medya yasası gündeme geldiği günden beri konuyla ilgili birçok vatandaş desteklediğini dile getirmişti. Son olarak Areda Survey'in tarafından yapılan anket çalışması da bu desteğin çok yüksek oranda olduğunu gösterdi.

Peki sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?

Yeni sosyal medya yasasının çıkartılması son derece önemli olduğuna değinen USMED AR-GE Başkanı Engin Dinç, yasanın gerekliliğine dair şu açıklamaları yaptı:

"İnternette ülkenin tüm kamu kurumlarına saldıran, saldırılarının önüne geçilmek istenince de ülkemizi ve yöneticilerimizi diktatörlükle itham eden bir grup var.

Bunların hesaplarına bakıldığı zaman kolayca adresleri, kimlikleri, telefonları tespit ediliyor. VPN kullanıp tespit edilemediklerini sananlar var da var ki bunlar da en komik olanları. Birçok yurt içi ve yurt dışı hizmet veren analiz şirketleri dahi Twitter Data Partner oldukları için verilere ulaşabiliyor ve kullanıcıların telefon numaralarına, kullandıkları cihazların bilgilerine, konumlarına, atıp sildikleri tweetlere kadar ortaya dökebiliyorlar. Bunu analiz ve raporlama şirketleri yapabiliyorsa devlet neler yapar siz düşünün.

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Devlete hakaret edenin bile hakkı korunuyor

Fakat Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar kimi kesimlerce yaptırımcı, baskıcı, despot gösterilmeye çalışılsa da dünyanın en özgür ülkesi olmaya devam ediyor. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü kapsamında; hakaret, küçük düşürücü ve bariz suç unsuru bulunmayan paylaşımlar hakkında işlem yapmıyor. Herkesin özgürce duygu, düşünce ve görüşlerini ifade etmesine imkân tanıyor. Yapılması öngörülen yasal düzenleme; trollük yapıp devlete hakaret edenin bile hakkını koruyor olmasına rağmen onlar bunu mukayese etmeden saldırıya geçiyorlar. Belki de birileri onlara böyle yapsınlar diye para ödüyordur! Bunu bilemiyoruz tabi ki…

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Sosyal medya yasası ile verilerin satışı ne olacak?

Sosyal medya şirketleri, sunucularını yurt dışında barındırıyor, Türkiye’de hizmet verip Türkiye’den elde ettiği kullanıcılara yine Türkiye’nin ürününün reklamını gösteriyor fakat aldığı parayı kendi ülkesine götürüyor. Bu kazançtan da Türkiye’ye herhangi bir vergi vermiyor. Yani Türkiye, ekonomisi içerisinden parasını al senin olsun dercesine başka bir ülkeye transfer ediyor. Bununla da kalmayan sosyal medya şirketleri birçok şirketle Data Partner çalışmalar yürütüyor ve elindeki dataları satıyor.

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Hiçbir şirket devletten büyük değildir

Yapılacak yeni sosyal medya yasası son derece önemli. Bu yasa ile sunucuların Türkiye sınırlarında tutulması ve Mahkeme kararlarının aynı gün uygulanması sağlanacak. Uygulanmaması halinde para cezası verilebilecek. Bu dünyadaki birçok ülkede böyle uygulanmaktadır. Almanya 50 milyon Euro’ya kadar para cezası kesiyor. Fransa ise sosyal medya şirketine 1.2 milyon Euro para cezası keserken terör propagandası yapan kişiye bir yıl hapis cezası ve 15 bin Euro para cezası veriyor.

İngiltere’de, Avusturya’da, İspanya’da da hapis cezasına hükmediliyor. Birçok dünya ülkesinde hal böyle iken sosyal medya konusunda ülkemizde bir disiplin ve düzen söz konusu değil.

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Sosyal medya yasası Türkiye'nin otoritesini ortaya koyuyor

Sosyal medya kanunu Türkiye’nin otoritesini ortaya koyacak, sosyal medya şirketlerinin tabiri caizse ayağını denk almasını sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ne kadar zengin olursa olsun hiçbir şirket yapısı gereğince bir devletten üstün değildir. Yasalara uyma konusunda tüm vatandaşlarla eşittir.

Twitter canı bir şeye sıkılınca hesapları askıya alabiliyor

Bugün basit bir işten dolayı Twitter’a giriş yapamıyor olsanız dahi destek formu doldurup günlerce bekliyorsunuz. Twitter, canı bir şeye sıkılınca hesaplarınızı askıya alabiliyor, IP Ban yapabiliyor. Keyfi olarak hukuki kararları uygulamayabiliyor. Bunun da önüne geçmek için şirket bünyesinde bir temsilci görevlendirecek ve devlet görevli ile direkt bağlantıya geçerek işlemi ilgili görevli üzerinden yapacak. Bu sayede her türlü iş ve işlem hızlanmış olacak.

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Sosyal medyaya T.C. kimlik numarası ile üye olma fikri

Bazı siyasi partilerin verdiği bu fikri ben güvenilir bulmuyorum. Data satan bir şirkete T.C. Kimlik numarası vermek doğru olmaz ama bunun yerine alternatif olarak E-Devlet üzerinden kriptolu bir ID numarası üretilmesi ve bu ID ile üye olunması sağlanabilir. Bu sayede trollük, sahte ve hayali hesaplar da ortadan kalkacaktır. Bu, mavi tik ticaretini de ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Tamamen anlamsız şekilde isim önüne mavi bir işaret almak için on binlerce lira vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Bunu aldıktan bir süre sonrada Twitter hesabınızı kapatıyor verdiğiniz parayla kalıyorsunuz.

Sosyal medya kanunu için etik kurulu kurulmalı

Sosyal medya yasasına öncelik verilmeli ve yasanın akabinde bir Sosyal Medya Etik Kurulu kurulmalıdır. Bu kurul dünyadaki birçok ülkede mevcuttur ve sadece sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklama ve paylaşımları incelemekle kalmaz, uygunsuz bulduğu içeriklerin kaldırılmasına yönelik yasalardan aldığı gücü de kullanır.

USMED AR-GE Başkanı Engin Dinç

Sosyal medya yasası için sosyal medya uzmanlarından oluşan bir ekibin bulunması son derece önemli

Sosyal medya kanunu ile ilgili TBMM çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Bu alanda yeni duyuma göre TBMM’de Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulma kararı alındığına ilişkin bilgiler geliyor. Bu son derece güzel bir adımdır. Bu komisyonda sosyal medya uzmanlarından oluşan bir ekibin bulunması son derece önemlidir. Çünkü sosyal medyaya; paylaşım yapılan internet sitesi gözüyle yapmak sığ sonuçlara neden olabilir. Sosyal ağlar; algoritma, veri tabanı, topladığı veriler, sosyal ve psikolojik etkileri, teknik analizleri, gizli ve zararlı yanları, uygulanan subliminal teknikler ve tüm bunların yanında ülkeler hukuku bakımından ele alınması gereken dev bir dünyadır. Bu bakımdan ekipte sahadan kişilerin yer almasının son derece etkili olacağını düşünüyorum."

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