Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Ormanyangınlarına karşı Termal Dronelar iş başında
ÜRÜN HABERLERİ

Termal dronelarla yangına çözüm

Orman yangınlarına karşı 'Termal Dronelar' iş başında

Özellikle yaz mevsimlerinde artan orman yangınları, orman eko sistemine ve ormanda yaşayan canlılara büyük zarar veriyor. Termal dronelarla yangınlar erkenden tespit edilebiliyor ve büyümeden müdahale edilebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dronelar yangına alternatif çözümlerden biri olarak kullanılacak.
Dronelar yangına alternatif çözümlerden biri olarak kullanılacak.

Nisan ayında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin yakınında bulunan Çernobil Nükleer Santrali etrafında korumaya alınan bölgedeki orman yangını, radyoaktif kalıntılara yaklaşarak nükleer santral alanını tehdit edecek boyuta geldi. 1000'den fazla personel, 120 itfaiye aracı, helikopter ve uçak yardımıyla yangını 10 gün içinde kontrol altına alarak yangının hem nükleer santrale hem de bölgedeki diğer tesislere yayılmasını önledi.

  • Koruma Bölgesi Yönetimi, Ukrayna Devlet Acil Servisi, Ukrayna Devlet Dairesi ve Devlet Orman Muhafızları tarafından 10 dronedan oluşan bir filo kuruldu. Bu dronelarla alınan hava istihbaratları durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek doğru kararları almalarına yardımcı oldu.

Termal drone

Çernobil bölgesine dronelarla kritik müdahale yapıldı

Çernobil Koruma Bölgesi Yönetimi'nde yer alan Ukrayna Devlet Ajansı Kamu Konseyi Başkanı Alexander Sirota konu hakkında fikirlerini “Bu kadar yoğun dumanda görüş almak imkansızdı. Durumun üstesinden gelmek için net ve hızlı bir çözüme ihtiyacımız vardı ve bunun için DJI 2 Mavic 2 Enterprise Dual kullandık.

Libya ordusu Hafter militanlarını kamikaze drone ile vuruyor
DÜNYA
Libya ordusu Hafter militanlarını kamikaze drone ile vuruyor

Yangına çözüm olabilecek.
  • Termal kameralarla dumanların içinden görüntü aldık. Bu da daha hızlı ve daha stratejik olmamıza yardımcı oldu. Dronelardan aldığımız verilerle sorumlu personelin müdahale edeceği bölgeleri ve insanlı uçakları konuşlandırılacağı yerleri belirledik.''sözleriyle aktardı.

M2E Duals ile gerçek zamanlı termal görüntüler elde edildi, ısı ölçümleri yapıldı ve dakikalar içinde kritik noktalar tespit edildi.

Dronelar iş yükünü azaltıyor

Dronelar itfaiyecilere arazinin kuş bakışı görünümünü veriyor ve kimin tahliye edilmesi gerektiği konusunda hızlı karar almalarını sağlıyor. Dronelar, hızlı bir şekilde kontrolden çıkan orman yangınları için en iyi çözüm olmayı sürdüyor.

Drone ile yasağı denetlediler
TEKNOLOJİ
Drone ile yasağı denetlediler
Abone Ol Google News
İlk Cumayı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.
Açık ve net söylüyorum

'Açık ve net söylüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.
Herkes peşlerinden koşuyor

Herkes
peşlerinden koşuyor

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.

​Cerrahpaşa'daki koronavirüs hastaları ilgili önemli çalışma.

Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijitale kaydı.

​Darbeci Sisi'nin kuklası haline dönüşen kurum yine tepki çekti.

​Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Beş yılın sonunda ​PKK'dan kaçıp teslim oldu.

​Sürücü çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu.

Ayasofya'da 24 saat Kur'an sesi yükselecek.

Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım.

Lavanta üretiminin yüzde 90'u bu köyden.

Juventus, bir puanı Ronaldo'nun golleriyle kurtardı.

​Millet istedi Ayasofya'yı açtık.
Unutmayacağız!

Unutmayacağız!

​Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü.
Baro saltanatı<br>sona erdi

Baro saltanatı
sona erdi

​Önümüzdeki Ekim ayında seçim yapılacak.
BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

'Türkiye Kaşıkçı cinayetini ciddi şekilde soruşturuyor.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.