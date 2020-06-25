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Teknoloji Robot ama Cobot Dünyada 50den fazla ülkede kullanılıyor
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Cobot robotlar birçok alanda hayatı kolaylaştırıyor

Robot ama Cobot: Dünyada 50’den fazla ülkede kullanılıyor

Günümüzde robot teknolojilerine sürekli artan bir talep olduğunu söyleyen Universal Robots’un Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, artan talebi karşılamak için Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdiklerine ve dünyanın önemli otomasyon çevre ekipmanları üretici firmalarıyla işbirlikleriyle UR ekosistemini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Cobotlar birçok işi yapabiliyor.
Cobotlar birçok işi yapabiliyor.


Dünyanın önemli kolaboratif robot üreticisi Universal Robots’un Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, otomasyon ve robot teknolojisindeki gelişmelerin yanı sıra Universal Robots’un gelecek ve yatırım planlarını paylaştı. Gök, Universal Robots’un kısa süre önce Danimarka robot endüstrisinin önemli firması Mobile Industrial Robots ile işbirliği adımları attığını da sözlerine ekleyerek, "Dünyada robot teknolojilerine artan talebi karşılamak için dünyanın dört bir yanında yatırımlarımıza devam ediyoruz." dedi.


Gıdadan tarıma, otomotivden sağlığa

Ürettikleri robot teknolojilerinin dünyanın 50’den fazla ülkesinde kullanıldığını sözlerine ekleyen Gök,

  • "Ticari olarak kullanılabilir kolaboratif robotları sunan ilk şirketiz ve ürettiğimiz 44 binden fazla cobotumuz ile bugün, gıdadan tarıma, otomotivden sağlığa ve makineye kadar birçok sektöre yenilikçi çözümler sunuyoruz. Dünya genelinde tüm sektörlere yönelik çözüm sunmak için 700’den fazla distribütör ve sistem entegratörleriyle güçlü bir dağıtım ağıyla hizmet veriyoruz." dedi.

Reuters
Cobotlar birçok alanda kullanılıyor.


Pazar 12 milyar dolara ulaşacak

ABI Research’e göre, cobot pazarının 2030 yılında 12 milyar dolara ulaşacağına değinen Gök, şöyle devam etti, "Sektörümüzde son derece hızla gelişen bir teknoloji ve rekabet var. Dünyada giderek büyüyen cobot pazarından liderliğini açık ara sürdüren Universal Robots, otomasyonu herkes için erişebilir hale getirebilmek için Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına devam ediyor. Universal Robots olarak 65’ten fazla patentimiz bulunuyor. Bu doğrultuda ‘robotik teknolojisinin Nobel’i olarak kabul edilen ‘Engelberger Ödülü’nü 2018 yılında aldık. Ar-Ge ve inovasyon bizim için sürdürülebilir iş modelimizin tanımı oluyor."

2019 yılında 248 milyon dolar ciro elde ettik

Gök,

  • "Tüm bu yatırımlarımızla son yıllarda küresel düzeyde yakaladığımız küresel büyüme ivmemizi 2019’da da sürdürdük ve bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüme sağlayarak 248 milyon dolar ciroya ulaştık. Dünyada yüzde 60’lık bir pazar payına sahibiz. Kısa süre önce Mobile Industrial Robots ile hayata geçirdiğimiz iş birliğimiz ile ABD’li ana şirket Teradyne Inc’in finansal desteğiyle dünyanın en büyük cobot geliştirme ve üretim merkezini kurmak üzere adım attık.

Bu yatırımla birlikte 32 bin metrekaresi açık olmak üzere toplamda 50 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek cobot merkezini ortak kullanarak yeni ürün geliştirme ve üretmeye odaklanacağız. Tüm bu gelişmelerle doğru orantılı olarak 2020 yılında da aynı ivmeyle büyümeye devam edeceğimizi öngörüyoruz." açıklamalarında bulundu.

İHA
hayat kurtaran özellikleri de var.

Robot teknolojilerinin hayat kurtarıcı faydaları bulunuyor


Endüstri 4.0, endüstri 5.0, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve robotik otomasyon alanında yaşanan gelişmelerin, robotların iş hayatında insanların yerini alıp alamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdiğine değinen Gök,

  • "Cobotlar, insanlarlarla birlikte bir bütün olarak çalışıyor. İnsanların hayati tehlike ve mesleki risklerinin olduğu alanlarda robot teknolojilerinin hayat kurtarıcı faydaları bulunuyor. Universal Robots’un insanlarla beraber veya uzaktan kontrol edilebilir bir şekilde çalışan cobot’ları şimdiden geleceğin iş modelini sunuyor. Cobot’lar insanları işinden etmiyor, tam tersine çalışanların üretimin tam merkezinde yer almasını sağlıyor. Zorlu, riskli ve rutin işleri cobot’lar yaparken insanlar da daha kreatif süreçlerle ilgilenmeye fırsat buluyor." dedi.

Gök, "Son günlerde tüm dünyayla birlikte yaşadığımız salgında, robot teknolojilerimiz sağlık sektörüne insan hayatı riskini ortadan kaldırarak kesintisiz hizmet veriyor. Bu süreçte de robotların insanların işlerini elinden alan değil, insanlarla iş birliği içerisinde çalışan bir teknoloji olduğunu ortaya koyuyor. Çalışanların ve toplum sağlığını göz önüne alarak çalışıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘Cemil Robot’ göreve hazır: Koronavirüse karşı ilaç püskürtüyor, ışıklarıyla ortamı temizliyor, yemek ve ilaç servisi bile yapabiliyor
KORONAVİRÜS
‘Cemil Robot’ göreve hazır: Koronavirüse karşı ilaç püskürtüyor, ışıklarıyla ortamı temizliyor, yemek ve ilaç servisi bile yapabiliyor

Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
FOTOĞRAF 14
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Türkiye’nin tek robot fabrikası Akınrobotics, daha önce farklı prototiplerini yaptığı 4 ayaklı robotu geliştirdi. ARAT adı verilen robot, yeni özellikleriyle birçok hayvansal hareketi algılayıp, gerçekleştirebiliyor.
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Tüm arazi şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı.
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Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrikada insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotun da olduğunu belirtti.
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Demir, şunları söyledi: ''Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte...
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Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi. Çalışmalarım devam etmekte. AR-GE süreçlerimiz devam ediyor.
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'HAYVANSI HAREKETLERİ KOPYALAYABİLİYORUZ <br> <br>' Ters kinematik hesaplamayı kullanarak, hayvansı hareketleri olduğu gibi kopyalayabildiklerini belirten Demir, Biz robotlarımızın elektronik kartlarını, motorlarını ve tüm yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla yerli ve milli diyebiliriz...
Title
Daha önceki robotlarımızda kullandığımız motorlardan bunda daha hızlı motorlar kullandık. Bunda farklı olarak ters kinematik hesaplamayı kullanarak hayvansı hareketleri olduğu gibi kopyalayabiliyoruz. Bu gerçek zamanlı olarak robotumuzun üzerinde çalışıyor. Ortamda ilerlerken bulunan bir engel, bir kaya, bu engeli algıladığımız zaman o sisteme göre, ortama göre hareketlerini kendi üzerinde bulunan yapay zekası sayesinde anında düzenliyor ve engeli aşıyor...
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Ortamdan ilerliyor ve sonuca ulaşmış oluyor. Robotumuzun üzerinde denge sensörü var. Denge sensörü sayesinde dışarıdan aldığı darbelere karşı tepki veriyor ve tekrar kendini düzeltiyor. Bu özelliği sayesinde de yapacağı göreve olası engellemeleri bertaraf ediyor. Üzerine eklenecek kamera, ses sistemi ile uzaktan görüntü, ses aktarabilir. İnsanların ulaşamadığı noktalar hakkında bilgi verebilir dedi.
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Süleyman Demir, prototipi halen geliştirme aşamasında olan ve yakın bir zamanda kaplaması yapılacak ARAT'ın, arazi şartlarında kullanabilecek şekilde yakın zamanda görüleceğini de sözlerine ekledi.
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebiliyor. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "İnsanların bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi'' dedi.


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