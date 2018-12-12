Teknoloji Robot diye kandırdılar insan çıktı
BİLİM

Robot diye kandırdılar insan çıktı

Rusya’daki bir teknoloji fuarında sergilenen robot hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Rusya-24 kanalında robotun dans etmeyi öğrendiği ve bu konuda gayet iyi olduğuna dair bir haber yayınlanmıştı. Ancak sosyal medyada robotun aslında insan olduğu fotoğraflarla belirlendi.

Diğer
Rusya televizyonlarında insan olduğu anlaşılan Boris'in dans ettiği anlar canlı yayınlanmıştı.
Rusya televizyonlarında insan olduğu anlaşılan Boris'in dans ettiği anlar canlı yayınlanmıştı.

Rusya-24 kanalı Proyektoria teknoloji forumunda sergilenen robotu överek, “Robot Boris zaten dans etmeyi öğrendi ve bu konuda o kadar da kötü değil” haberini yaptı ama konunun uzmanı bloggerlar sosyal medyada gerçeği ortaya çıkardı.


Rus web sitesi TJournal, robotun performansı hakkındaki sorular sıraladı:

Boris'in dış sensörleri neredeydi? Robot neden dans ederken çok fazla “gereksiz hareket” yaptı ve boyutları neden robotun içine bir insan rahatlıkla sığacakmış gibiydi?

Daha sonra sosyal medyada yayınlanan “robot”un fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı.

Boris, Show Robots isimli bir şirketin yaptığı “Alyosha the Robot” bir kostümünden ibaretti. Mikrofon ve tablet ekranıyla donatılmış kostümün tanıtım gösterimi, gerçek bir robotmuş gibi algılanmasına yol açtı.

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