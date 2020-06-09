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Teknoloji Sabiha Gökçen Havalimanındaki yolculara yardımcı olması için Aerobot da katıldı
BİLİM

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolculara yardımcı olması için 'Aerobot' da katıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolculara yardımcı olması için kullanılan "Aerobot" adlı robot, koronavirüs önlemleri konusunda da uyarılarda bulunuyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken Aerobot'un sesli uyarıları, çocukların maske kuralına uymaları yönünde etkili oluyor.

Haber Merkezi AA
&quot;Aerobot&quot; adlı robot, çocukların ilgisini çekti.
"Aerobot" adlı robot, çocukların ilgisini çekti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) görev almaya başlayan "Aerobot" adlı robot, yolcuları uçuşlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra koronavirüs önlemleri konusunda da uyarıyor.

  • İç hatlar gidiş terminalinde görevlendirilen "Aerobot" sesli komut sistemi ile çalışıyor. Yolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşlarda alınan önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Aerobot, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıyor.

Aerobot'un sesli uyarıları, çocukların maske kuralına uymaları yönünde etkili oluyor.

Özellikle çocuk yolcuların ilgi gösterdiği robot, sesli komutla şarkı söyleyip, dans edebiliyor. Tek şarjla 8 saat çalışabilen robotun boyu, karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor.

Yolcuların ilgisini çekiyor

Koronavirüs salgını sonrası dünyada otomasyonun daha da artacağı bir dönem beklendiği için geliştirmeye açık bir platform olan Aerobot'un yeni yazılımlarla birçok alanda kullanılması öngörülüyor.

  • Gerektiğinde operatör müdahalesi yapılabilen Aerobot, havalimanına gelen yolcuların ilgisini çekiyor.

Yolculardan Gülcan Öztürk, "Sosyal mesafeye dikkat etmemiz konusunda uyarıyor. Güzel olmuş, beğendik. 'Nasılsın' diye sordum o da cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Tek şarjla 8 saat çalışabilen robotun boyu, karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor.

Özellikle çocukların ilgisini çeken Aerobot'un sesli uyarıları, çocukların maske kuralına uymaları yönünde etkili oluyor.

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