Teknoloji Samsung akıllı telefon üretimini yarı yarıya azalttı
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Samsung akıllı telefon üretimini yarı yarıya azalttı

Birçok alanda daralmaya sebep olan koronavirüs salgını akıllı telefon sektörünü de etkiledi. Bu alandaki en büyük firmalardan biri olan Samsung düşen talep dolayısıyla Nisan ayında üretimini yarı yarıya azalttığını duyurdu.

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Güney Kore merkezli internet sitesi Elec'e göre Samsung, bu ay sadece 10 milyon adet akıllı telefon üretecek. Bu da aylık ortalama 25 milyon birim üreten şirketin, nisan ayındaki üretim kapasitesini yarıdan fazla düşürdüğü anlamına geliyor.

Küresel akıllı telefon pazarının lideri konumunda olan Samsung, genellikle her yıl 300 milyondan fazla akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor ancak bu sayı, bugüne kadar 2 milyonu aşkın kişiye enfekte olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle alınan sıkı tedbirlerin bir yansıması olarak 2020 yılında önemli ölçüde düşecek.

Samsung üretimi yarı yarıya azalttı.

Haberde, Güney Koreli teknoloji devinin Brezilya ve Hindistan'daki akıllı telefon fabrikalarını kapattığı ve mart ayındaki stoğunu henüz sıfırlamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle, özellikle yaklaşmakta olan ekonomik durgunluğa bakarak, Samsung’un daha fazla akıllı telefon üretimi yapmaması mantıklı bir kararmış gibi görünüyor.

Samsung genellikle ilk çeyrekte büyük miktarda akıllı telefon üretiyor ve ardından talebe göre nisan ayındaki üretimini kademeli olarak azaltıyor. Kısacası, zaten genel olarak nisan ayında daha az akıllı telefon üretiyor ancak Nisan 2020’deki üretim, geçtiğimiz yıllardakine kıyasla önemli ölçüde düşük olacak.

talep yarı yarıya düştü

Yılın üçüncü çeyreğinde yükseliş bekleniyor

Hindistan hükümeti, COVID-19 vakalarındaki yükselişin ardından ülke çapında uyguladığı karantinayı üç hafta daha uzattı. Ayrıca Brezilya’da da enfekte hasta sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Samsung’un her iki ülkedeki tesisleri, uzun bir süre daha kapalı kalacakmış gibi görünüyor.

Güney Koreli devin tedarik zincirleri, akıllı telefonlara olan talebin 2020 yılının ikinci çeyreğinde dibe vuracağına, üçüncü çeyrekte ise yeniden yükseliş trendine gireceğine inanıyor. Webtekno'nun haberine göre; Pazar araştırma firmaları, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 10 veya daha fazla düşmesini bekliyor.

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